Tiểu hành tinh kích thước tòa nhà 15 tầng tiếp cận Trái Đất vào ngày 17/8

Theo thông báo, tiểu hành tinh mang tên 2025 PM có kích thước khoảng 50 mét sẽ tiếp cận Trái Đất vào lúc 12:03 ngày 17/8 theo giờ Moscow. Ở thời điểm đó, khoảng cách giữa tiểu hành tinh 2025 PM và Trái Đất sẽ chỉ bằng một đường kính quỹ đạo của Mặt Trăng, hoặc nhỏ hơn một triệu km.

Khả năng va chạm của tiểu hành tinh 2025 PM với Trái Đất là không cao.

Mặc dù khoảng cách này không quá gần nhưng nguy cơ tiềm ẩn từ sự tiếp cận này không thể bị xem nhẹ, do có thể xảy ra sai số trong tính toán hoặc đo lường. Tiểu hành tinh 2025 PM lớn hơn gấp đôi thiên thạch đã phát nổ trên bầu trời Chelyabinsk của Nga vào tháng 2/2013. Nếu rơi xuống Trái Đất, một thiên thạch có kích thước 50 mét có thể gây ra hậu quả hủy diệt với đường kính lên tới hàng chục km.

Do đó, tất cả các vật thể bay vào vùng nhỏ hơn đường kính quỹ đạo Mặt Trăng so với Trái Đất đều được theo dõi chặt chẽ, nơi quỹ đạo của chúng liên tục được điều chỉnh. Tiểu hành tinh 2025 PM là một trong những thiên thể lớn nhất tiếp cận Trái Đất trong khoảng cách 1 triệu km trong thời gian gần đây. Một thiên thể lớn hơn cũng dự kiến sẽ bay ngang qua Trái Đất vào cuối tháng 9 năm nay.

Tiểu hành tinh 2025 PM chỉ mới được phát hiện vào ngày 1/8, tức khoảng hai tuần trước. Nó không có đặc tính của sao chổi và rất có thể là một loại đá có thể vẫn chưa được nghiên cứu nhiều. Vật thể này thuộc nhóm Apollo, tức là các tiểu hành tinh gần Trái Đất có quỹ đạo giao với quỹ đạo Trái Đất từ bên ngoài, với chu kỳ quay quanh Mặt Trời dài hơn 2 năm.

Mặc dù tiểu hành tinh 2025 PM sẽ bay qua lực hấp dẫn của Trái Đất, điều này khiến khả năng nó bị Trái Đất kéo về là rất nhỏ. Tình huống này chỉ có thể xảy ra nếu có một vụ va chạm bất ngờ với một thiên thể khác, dẫn đến việc giảm tốc độ hoặc thay đổi hướng chuyển động của nó, bao gồm cả việc hướng về phía Trái Đất. Đây là một kịch bản khó xảy ra nhưng không thể hoàn toàn loại trừ.