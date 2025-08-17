Ảnh thực tế card đồ họa Geforce RTX 5060 Windforce 8GB

Geforce RTX 5060 Windforce 8GB là mẫu card đồ họa thuộc dòng RTX 50 series mới của Gigabyte, hướng đến phân khúc tầm trung. Sản phẩm được xây dựng trên nền kiến trúc GPU mới với bộ nhớ GDDR7 mang lại hiệu suất nâng cao so với cùng phiên bản ở dòng RTX 40 series.

Geforce RTX 5060 Windforce 8GB.

Dung lượng bộ nhớ 8GB GDDR7 so với GDDR6 trước kia, cho tốc độ truyền dữ liệu nhanh hơn, đồng thời tối ưu khả năng tiêu thụ năng lượng. Nhờ vậy, card có thể xử lý tốt các tác vụ nặng về đồ họa và đáp ứng nhiều tựa game cao cấp hiện nay, kể cả Call of Duty hạng nặng hay Black Myth: Wukong.

Hiệu năng của RTX 5060 Windforce 8GB còn đến từ xung nhịp lõi lên tới 2.497MHz. Với băng thông bộ nhớ 128-bit, RTX 5060 phiên bản Windforce này có khả năng tái tạo hình ảnh khá chi tiết, mang lại khung hình nịnh mắt và phản hồi nhanh, phù hợp cho trải nghiệm ở độ phân giải cao. Dù vậy, nếu có nhu cầu cao hơn thì phiên bản RTX 5060 Ti Windforce 16GB với giá gấp rưỡi sẽ là phiên bản có thể thay thế.

Điểm đáng chú ý khác là thiết kế tản nhiệt Windforce 2X đặc trưng của Gigabyte. Hệ thống quạt kép với cánh quạt đặc biệt và công nghệ quay ngược chiều giúp tăng lượng gió lưu thông, đồng thời hạn chế tiếng ồn. Nhờ vậy, máy tính sẽ duy trì nhiệt độ thấp, đảm bảo sự ổn định khi chơi game hoặc làm việc trong thời gian dài.

Geforce RTX 5060 Windforce 8GB có nâng cấp quan trọng ở bộ nhớ GDDR7.

RTX 5060 Windforce tối ưu cho sử dụng cơ bản và ưu tiên tản nhiệt.

Về kết nối, sản phẩm được trang bị 3 cổng DisplayPort 2.1b và 1 cổng HDMI 2.1b, hỗ trợ xuất hình ở độ phân giải lên tới 8K (7.680 x 4.320 pixels) với công nghệ HDR. Với tổng cộng 4 cổng ra như trên, người dùng sẽ dễ dàng thiết lập nhiều màn hình cùng lúc để phục vụ nhu cầu chơi game, chỉnh sửa hay thuyết trình cùng lúc trên các màn hình khác nhau.

Xem thêm ảnh thực tế Geforce RTX 5060 Windforce 8GB:

Nguồn khuyến nghị cho RTX 5060 Windforce là 450W.

Hệ thống quạt tản nhiệt kép.

Bộ đôi quạt tản nhiệt được thiết kế quay ngược chiều để tăng lượng gió lưu thông.

Sản phẩm có tổng cộng 4 cổng kết nối.

Mặt bên với các lá kim loại tản nhiệt.

Mặt trên cũng được thiết kế tối ưu cho tản nhiệt qua các lá kim loại.

Rãnh kết nối với bo mạch chủ.

VGA này sử dụng đầu cấp điện 8-pin thông dụng.