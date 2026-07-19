Vivo X500 Ultra được thử nghiệm với 3 cảm biến tele 200MP, sẵn sàng đánh bật mọi đối thủ

Theo Gizmochina, Vivo đã bắt đầu phát triển dòng smartphone cao cấp mới mang tên X500. Mới đây, leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã tiết lộ thông tin về mẫu flagship X500 Ultra. Đáng chú ý, Vivo vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hệ thống camera cho mẫu điện thoại này. Thay vì xác định cấu hình sớm, hãng đang thử nghiệm nhiều cảm biến tele tiềm vọng 200MP khác nhau để tìm ra giải pháp tối ưu nhất cho sản phẩm cao cấp tiếp theo.

Cụ thể, Vivo đang đánh giá ba cảm biến tele 200MP với kích thước lần lượt là 1/1.12 inch, 1/1.3 inch và 1/1.4 inch. Trong số này, cảm biến 1/1.12 inch nổi bật với kích thước lớn, hứa hẹn mang lại khả năng thu sáng vượt trội và chất lượng ảnh tele ấn tượng ở các mức zoom cao. Hai tùy chọn còn lại được xem là giải pháp cân bằng giữa hiệu năng chụp ảnh và thiết kế tổng thể của thiết bị.

Đội ngũ kỹ sư của Vivo đang cân nhắc kỹ lưỡng ưu và nhược điểm của từng cảm biến. Việc sử dụng cảm biến lớn hơn có thể cải thiện đáng kể chất lượng ảnh ở tiêu cự xa, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, nhưng cũng đặt ra thách thức về không gian bên trong máy và độ dày của cụm camera. Ngược lại, các cảm biến nhỏ hơn sẽ giúp Vivo dễ dàng tối ưu thiết kế mà vẫn duy trì hiệu suất cao.

Thông tin này cũng phù hợp với các báo cáo hồi tháng 6, cho biết Vivo đã từ bỏ kế hoạch tích hợp camera tele quang học 10x chuyên dụng trên X500 Ultra. Thay vào đó, hãng có khả năng sẽ sử dụng một cảm biến tele 200MP duy nhất kết hợp với công nghệ zoom trong cảm biến, nhằm tạo ra chất lượng ảnh phóng đại tốt hơn mà không cần bổ sung phần cứng phức tạp.