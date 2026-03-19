Ra mắt Galaxy M17e với pin 6000 mAh, giá phải chăng

Đầu tháng này, Samsung đã xác nhận sự tồn tại của một phiên bản Galaxy M17e mới và thiết bị này hiện đã được chính thức ra mắt tại Ấn Độ. Galaxy M17e 5G mới là phiên bản đổi tên của Galaxy A07 5G, đã được trình làng vào đầu tháng trước.

2 màu của Galaxy M17e.

Thiết bị được trang bị chip MediaTek Dimensity 6300, đi kèm RAM lên đến 6GB và bộ nhớ trong 128GB. May mắn thay, điện thoại hỗ trợ mở rộng bộ nhớ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD.

Thiết bị sở hữu màn hình LCD 6,7 inch với độ phân giải HD+ và tần số quét lên đến 120Hz. Màn hình có thiết kế vết cắt hình giọt nước, chứa camera selfie 8MP và viền màn hình khá dày. Điện thoại đạt chuẩn chống nước IP54 và có độ dày 8,2mm.

Galaxy M17e 5G được trang bị hệ thống camera sau kép, bao gồm cảm biến chính 50MP kết hợp với cảm biến độ sâu 2MP.

Cấu hình ấn tượng của Galaxy M17e.

Máy sở hữu viên pin 6000mAh và hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W. Thiết bị chạy hệ điều hành Android 16 dựa trên giao diện One UI 8.0 và sẽ nhận được 6 năm cập nhật hệ điều hành và bảo mật.

Các thông số kỹ thuật khác của điện thoại Samsung bao gồm: cảm biến vân tay bên cạnh, hai SIM, giắc cắm tai nghe 3.5mm, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, Bluetooth 5.3, GPS và cổng USB Type-C.

Samsung Galaxy M17e 5G có hai tùy chọn màu sắc là Xanh Blitz và Tím Vibe với giá khởi điểm 12.999 Rupee (khoảng 3,6 triệu đồng) cho phiên bản RAM 4GB/ ROM 128GB. Máy cũng có phiên bản RAM 6GB/ ROM 128GB với giá 14.499 Rupee (khoảng 4,1 triệu đồng).