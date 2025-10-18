Ra mắt dòng Vertu Agent Q siêu sang với giá lên tới 3,1 tỷ đồng

Đúng như dự đoán, Vertu đã chính thức ra mắt điện thoại thông minh Agent Q tại Harrods ở London (Anh). Điện thoại được trang bị màn hình AMOLED 6.02 inch với độ phân giải 1080x2340 pixel và tần số quét 120Hz, chip Snapdragon 8 Elite (phiên bản cao cấp nhất "Supreme"), RAM 16GB, bộ nhớ trong 512GB/1TB và pin 5.565 mAh, hỗ trợ sạc có dây 65W.

4 phiên bản của dòng điện thoại Vertu Agent Q.

Camera chính 50 MP có khả năng chống rung quang học (OIS), tiêu cự 35mm và sử dụng cảm biến Sony IMX906 với khẩu độ thay đổi f/1.59-4.0. Camera góc siêu rộng 50 MP sử dụng cảm biến OV50D kích cỡ 1/2.88 inch của OmniVision với khả năng chụp siêu cận (Super Macro) 2.5cm và trường nhìn 122 độ.

Camera tele có độ phân giải 64 MP với khả năng zoom quang 2x và chống rung quang học (OIS), sử dụng cảm biến OV64B của OmniVision. Camera selfie có chất lượng 32 MP.

Điện thoại Vertu có khả năng bảo mật cực cao.

Agent Q tự hào sở hữu loa stereo kép với DTS Ultra, một chip mã hóa phần cứng chuyên dụng, đi kèm 10TB dung lượng lưu trữ đám mây. Với Ruby Talk, người dùng chỉ cần nhấn một lần để kết nối với "mạng lưới AIGS gồm hơn 200 "nhân viên" chuyên biệt sẵn sàng thực hiện lệnh".

Về cơ bản, dịch vụ hỗ trợ của Vertu đã được thay thế bằng "nhân viên" AI. Ngòai ra, chủ nhân vẫn có thể liên hệ với nhân viên thực tế 24/7 khi AI không đáp ứng được yêu cầu.

Phiên bản Vertu Agent Q cao cấp nhất có giá lên tới 3,1 tỷ đồng.

Agent Q được "bọc da cá sấu nguyên khối, trang trí bằng khoang SIM hình cánh chim ưng và có bản lề Thụy Sĩ, 320 linh kiện được lắp ráp thủ công, tạo hình chữ U liền mạch, mạ vàng dày và đệm gốm".

Khả năng chụp ảnh của Vertu Agent Q cực "chất".

Giá bán của dòng điện thoại siêu sang này dao động từ 5920 USD (khoảng 155,9 triệu đồng) tới 120 000 USD (khoảng 3,1 tỷ đồng). Các chủ nhân danh giá chỉ có thể mua điện thoại Vertu Agent Q tại Harrods ở London.

Theo nhà sản xuất, đây là dòng sản phẩm tượng trưng cho "sự trở lại ngôi nhà tinh thần của Vertu - đỉnh cao của sự xa xỉ, kết hợp với sự đổi mới mang tính đột phá".