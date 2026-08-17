Điều gì giúp tàu điện Trung Quốc đạt tốc độ 800 km/giờ chỉ trong 5 giây?

Một đoàn tàu đệm từ thử nghiệm tại Trung Quốc vừa tự phá vỡ kỷ lục thế giới về khả năng bứt tốc quãng ngắn. Phương tiện này đã tăng tốc từ trạng thái đứng yên lên 800 km/giờ chỉ trong vỏn vẹn 5,3 giây. Cuộc thử nghiệm diễn ra trên đường ray dài 1 km tại Phòng thí nghiệm Đông Hồ thuộc tỉnh Hồ Bắc. Vậy bí mật công nghệ đằng sau màn bứt tốc này là gì?

Hình ảnh một đoàn tàu điện ở Trung Quốc.

Tàu đệm từ Trung Quốc tăng tốc lên 800 km/giờ chỉ trong 5 giây

Theo đó, đoàn tàu ứng dụng lực từ trường để nâng nhẹ thân tàu lên khỏi mặt ray nhằm loại bỏ hoàn toàn ma sát. Các cuộn dây điện từ quanh đường ray phát sóng đẩy phương tiện lao nhanh về phía trước. Không chỉ đạt vận tốc cực hạn, tàu còn chứng minh khả năng kiểm soát tốc độ vượt trội nhờ hệ thống phanh an toàn. Sau khi hoàn thành cú bứt tốc lịch sử, tàu đã giảm tốc êm ái trên quãng đường dừng khoảng 200 mét.

Đây là lần thứ ba trong vòng 6 tháng chính đoàn tàu nặng 1,1 tấn này tự vượt qua kỷ lục của mình. Kể từ lần thử nghiệm đầu tiên đạt 650 km/giờ vào tháng 6/2025, tàu liên tục nâng mốc tốc độ lên 700 km/giờ và 798 km/giờ. Đài truyền hình CCTV cho biết các nhà nghiên cứu đã đẩy hàng loạt công nghệ lõi như lực đẩy điện từ và phanh khẩn cấp tới giới hạn. Những nỗ lực liên tục này giúp rút ngắn đáng kể thời gian đạt vận tốc tối đa của phương tiện.

Hiện nay, các tuyến tàu thương mại như đường sắt Phục Hưng chỉ chạy với tốc độ tối đa từ 320-350 km/giờ. Song song đó, Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc cũng thử nghiệm tàu đệm từ đạt 697 km/giờ chỉ trong 2 giây. Dù công nghệ gia tốc cực nhanh này chưa thể áp dụng để chở người, nguyên lý cốt lõi lại có giá trị rất lớn. Giới khoa học kỳ vọng sẽ ứng dụng nền tảng này vào hệ thống phóng tên lửa và máy bay chiến đấu.

Một đoàn tàu cao tốc ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Bên cạnh lĩnh vực quốc phòng, các nhà khoa học đang phát triển công nghệ này cho tàu chạy trong đường ống chân không. Tuy nhiên, việc thương mại hóa vận tải siêu tốc vẫn đối mặt với nhiều rào cản lớn về chi phí cơ sở hạ tầng. Bài toán bảo đảm an toàn cho hành khách cũng như độ chính xác của đường ray dài vẫn cần thêm thời gian giải quyết. Dẫu vậy, kỷ lục mới vẫn là một dấu mốc công nghệ mang tính đột phá của đất nước tỷ dân.