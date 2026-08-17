Nhóm tin tặc "Cáo bạc" hoành hành cõi mạng bằng Claude giả mạo

Hãng bảo mật Kaspersky vừa công bố báo cáo phân tích cách nhóm hacker SilverFox (Cáo bạc) lợi dụng xu hướng AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành tại châu Á - Thái Bình Dương. Họ cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của AI đang làm thay đổi cách các thực hiện cuộc tấn công an ninh mạng, từ những chiến dịch cần cả đội ngũ chuyên biệt sang các cuộc tấn công chi phí thấp do một cá nhân làm.

Claude bị nhóm tin tặc SilverFox lợi dụng để phát tán mã độc. (Ảnh minh họa: A.I)

Theo đó, Kaspersky lần đầu phát hiện SilverFox vào tháng 12/2025. SilverFox được biết đến với phương thức phát tán mã độc qua nhiều giai đoạn và sử dụng hạ tầng riêng biệt cho từng giai đoạn của cuộc tấn công, với các địa chỉ và tên miền khác nhau. Những kỹ thuật này giúp những kẻ tấn công giảm nguy cơ bị phát hiện và tránh để toàn bộ chuỗi tấn công bị chặn cùng lúc.

Chiến dịch gần đây nhất của SilverFox nhắm vào các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, tư vấn, thương mại, vận tải tại Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi và Nga. Nhóm này sử dụng các email lừa đảo giả mạo thông báo kiểm tra thuế chính thức hoặc yêu cầu người nhận tải xuống một tệp nén được cho là chứa “danh sách các vi phạm về thuế”.

Bằng cách lợi dụng tâm lý tin tưởng vào cơ quan thuế và tính cấp bách của những thông báo này, SilverFox thuyết phục nạn nhân tải tệp xuống và kích hoạt chuỗi tấn công. Nghiên cứu của Kaspersky ghi nhận hơn 1.600 email độc hại chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026.

Thậm chí, SilverFox đang sử dụng các ứng dụng Claude giả mạo để xâm nhập vào hệ thống của các tổ chức mà nhóm này nhắm tới. Claude là mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) do Anthropic phát triển, hỗ trợ người dùng viết nội dung, lập trình, phân tích tài liệu dài và giải quyết những vấn đề phức tạp thông qua hội thoại tự nhiên.

Ye Jin (Seth) - Trưởng nhóm nghiên cứu bảo mật tại Kaspersky GReAT cho biết: SilverFox là một trong những nhóm tội phạm mạng hoạt động mạnh nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nhóm này xâm nhập vào hệ thống của mục tiêu bằng ba cách: Website giả mạo, email lừa đảo và các tệp độc hại phát tán qua ứng dụng nhắn tin".

"SilverFox cài mã độc để duy trì hoạt động gián điệp mạng trong thời gian dài và thu thập dữ liệu nhạy cảm. Phân tích gần đây của chúng tôi cho thấy nhóm này hiện đang phát tán Claude giả mạo dành cho Windows, macOS và Linux, lợi dụng xu hướng doanh nghiệp ngày càng sử dụng AI phổ biến để tìm cách vượt qua các lớp bảo vệ an ninh của mục tiêu", Seth cảnh báo.