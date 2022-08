Vén màn lý do khiến iPhone 14 Pro tăng giá

Tuy giá khởi điểm của dòng iPhone 14 có thể ở mức 799 USD, tức cao hơn 100 USD so với dòng iPhone 13, nhưng thực tế là Apple đã loại bỏ iPhone mini ra khỏi danh sách, vì vậy về cơ bản iPhone 14 không tăng giá so với tiền nhiệm. Nhưng ở phân khúc cao hơn, iPhone 14 Pro lại là vấn đề khác.

Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities mới đây tin rằng iPhone 14 Pro 6,1 inch và iPhone 14 Pro Max 6,7 inch sẽ đắt hơn 100 USD so với tiền nhiệm tương ứng của chúng. Giải thích cho lý do tăng giá, nhà phân tích này cho biết: “Trong khi iPhone cơ bản sẽ giữ nguyên mức giá, chúng tôi tin rằng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max có thể sẽ tăng giá 100 USD do giá linh kiện cũng như các chức năng được bổ sung trên bản phát hành mới này”.

Điều này một phần phù hợp với bức tranh được vẽ bởi một vài rò rỉ trước đó, trong đó một người cho biết giá dự kiến dành cho iPhone 14 Pro tăng 100 USD, đồng thời giá trung bình của dòng iPhone 14 sẽ tăng 15% do các mẫu Pro đắt tiền hơn.

Như một số báo cáo đã cảnh báo, Apple sẽ chuyển chi phí sản xuất điện thoại cao hơn cho người tiêu dùng. Một lý do khác là những chiếc Pro dự kiến ​​sẽ có camera chính độ phân giải cao hơn và thiết kế mặt trước mới với các lỗ khoét tròn + hình viên thuốc. Những điều này dường như đã giúp Apple có lý do để tăng giá.

Mặc dù đã có những dự đoán về mức bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB, iPhone 14 Pro có thể vẫn sẽ bắt đầu với mức 128 GB, vì vậy có vẻ như Apple không có kế hoạch làm bất cứ điều gì để giúp người dùng bớt khó chịu khi phải chi thêm tiền cho những chiếc iPhone cao cấp của hãng. Các mẫu Pro dự kiến đi kèm chip A16 Bionic mới và có RAM nhanh hơn, cũng như công nghệ màn hình luôn bật.

Đối với iPhone 14 6,1 inch và iPhone 14 Max 6,7 inch, Apple sẽ chỉ thực hiện các cập nhật tối thiểu cho chúng, và điểm nổi bật có lẽ nằm ở camera selfie được cải tiến và RAM nhiều hơn. Như đã báo cáo trước đó, giá của các mẫu iPhone 14 thường sẽ ở mức khởi điểm 799 USD, và doanh số smartphone sụt giảm là lý do khiến giá này vẫn được giữ nguyên. Apple tin rằng giá đầu vào có tác động lớn đến nhu cầu, vì vậy họ không muốn gây rối cho người tiêu dùng.

Nhìn chung, trong khi dòng Pro được thiết kế hướng đến tầng lớp giàu có sẵn sàng vung tiền cho những thứ xa xỉ thì các mẫu thướng hướng đến người tiêu dùng thông thường, vốn đang siết chặt và cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/ven-man-ly-do-khien-iphone-14-pro-tang-gia-1388287.ngnNguồn: https://nongthonviet.com.vn/ven-man-ly-do-khien-iphone-14-pro-tang-gia-1388287.ngn