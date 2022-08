iPhone 14 chưa ra, tin tức về vũ khí khủng trên iPhone 15 đã xuất hiện

Apple được cho là sẽ có kế hoạch sử dụng lại chip A15 trên iPhone 14 và 14 Max cổ điển của mình, điều mà họ đã không làm kể từ iPhone 5C và chip A6. Giờ đây, có vẻ như Apple đã quyết định áp dụng chiến lược này vào năm sau với iPhone 15, nếu các nguồn tin trên Weibo là chính xác.

Nguồn tin cho biết Apple chỉ sử dụng chip A17 mới được sản xuất trên quy trình 3nm cho các mẫu iPhone 15 Pro và 15 Pro Max, đồng thời trang bị chip A16 trên các mẫu iPhone 15 và 15 Max.

Giống như iPhone 14, iPhone 15 Pro sẽ mạnh hơn nhiều so với iPhone 15. Quy trình 3nm sẽ tốt nhiều so với 5nm, do đó giúp Apple cải tiến chip xử lý của mình. Không chỉ cải thiện về sức mạnh, chip A17 3nm còn có thể tiết kiệm năng lượng ấn tượng hơn nhiều cho các mẫu Pro.

Samsung là hãng đầu tiên trình làng chip được sản xuất trên quy trình 3nm, tuy nhiên, nhiều khả năng Apple sẽ chọn TSMC làm đối tác sản xuất chip A17 cho mình.

Được biết, Samsung tuyên bố quy trình sản xuất 3nm mới tiết kiệm năng lượng hơn 45% so với quy trình 5nm trước đây của họ, đồng thời hiệu quả hơn 23% và diện tích bề mặt nhỏ hơn 16%. Gã khổng lồ Hàn Quốc thậm chí còn kỳ vọng sẽ giảm lượng điện năng tiêu thụ và kích thước lần lượt là 50% và 35%. Ngoài ra nó còn tăng hiệu suất lên 30% trên các thế hệ tiếp theo.

Vì vậy, TSMC cần mang lại những cải tiến tương tự. Điều này có thể cho phép iPhone 15 Pro và 15 Pro Max trở thành smartphone bền bỉ nhất của Apple cho đến nay, giúp Apple có thể nhấn mạnh sự khác biệt giữa các bản tiêu chuẩn và Pro, từ đó khuyến khích người dùng chi nhiều tiền hơn để chuyển sang một mẫu điện thoại đắt tiền hơn.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/iphone-14-chua-ra-tin-tuc-ve-vu-khi-khung-tren-iphone-15-da-xuat-hien-1387949.ngn