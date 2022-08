Với những nâng cấp này liệu iPhone 14 Pro có gây thất vọng?

Tài khoản rò rỉ LeaksApplePro vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến đơn vị mẫu iPhone 14 Pro và 14 Pro Max mà nguồn thân cận đã được trải nghiệm.

LeaksApplePro cho biết, thiết lập viên thuốc + lỗ không khác biệt về mặt chức năng so với phần notch mà nó sẽ thay thế, và mặc dù nó có thể gây nhức mắt cho một số người, nhiều người thậm chí không nhận ra nó sau một thời gian. Bên cạnh đó, chất lượng hiển thị cũng không cải thiện so với iPhone 13 pro và 13 Pro Max. Điều này không phù hợp với một báo cáo cho biết iPhone 14 Pro và 14 Pro Max sẽ sử dụng công nghệ OLED thế hệ M12 mới nhất của Samsung.

Họ cũng nói rằng iPhone 14 Pro Max giống như một cục gạch, điều này khiến nhiều người xem xé liệu máy có nặng hơn một chút so với tiền nhiệm hay không. Theo một tin đồn trước đó, iPhone 14 Pro Max sẽ có pin 4.323 mAh, nhỏ hơn một chút so với pin 4.352mAh trên tiền nhiệm. Mặt khác, iPhone 14 Pro được cho là sẽ cung cấp pin 3.200mAh lớn hơn một chút so với pin 3.095mAh của iPhone 13 Pro.

Một tin đồn khác cũng nói rằng iPhone 14 Pro Max có thể tăng thêm 2 giờ 10 phút về thời lượng pin, và rò rỉ mới chứng thực điều đó, cho biết rằng “thời lượng pin sẽ tăng thêm vài giờ”.

Liên quan đến camera, loạt iPhone 14 Pro sẽ lần đầu tiên được nâng cấp độ phân giải từ 12 MP sau nhiều năm lên 48 MP trong năm nay. Cảm biến mới được cho là lớn hơn khoảng 57% so với mẫu hiện tại. Nhược điểm là nó sẽ có pixel nhỏ hơn, do đó, trong khi cảm biến mới giúp các mẫu Pro cho hình ảnh chi tiết hơn, các điểm ảnh nhỏ hơn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất ánh sáng yếu.

Lo ngại này đã được LeaksApplePro thừa nhận khi cho biết, mặc dù mô-đun 48MP hoạt động tốt khi có đủ ánh sáng nhưng chế độ ban đêm không phải là ấn tượng và hình ảnh dễ bị nhiễu. Apple có thể sẽ sửa lỗi này trước khi ra mắt.

Báo cáo mới cũng cho biết thêm rằng iPhone 14 Pro được trang bị loa tốt hơn mang lại âm thanh rõ ràng hơn.

Dĩ nhiên, người dùng nên thận trọng khi xử lý tin đồn này vì LeaksApplePro không có điểm uy tín lớn. Ngoài ra, mặc dù các sản phẩm của Apple không bị rò rỉ nhưng hiếm khi xảy ra việc sản phẩm công ty bị rò rỉ ra bên ngoài.

Apple dự kiến ​​sẽ tiết lộ dòng iPhone 14 vào ngày 6/9, cùng với Watch Series 8 tiêu chuẩn, Watch giá rẻ và Watch Pro siêu bền.

