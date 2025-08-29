Coi chừng mất tiền oan khi hát karaoke bằng micro không dây
Cục Quản lý thị trường đã chủ trì xử phạt, thu giữ nhiều lô hàng micro không dây để xác minh, làm rõ sai phạm tại một số tỉnh, thành phố.
Theo thông báo từ cổng thông tin Chinhphu.vn, trong 8 tháng đầu năm 2025, Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xử phạt hơn 70 hộ gia đình, nhà hàng và quán karaoke trên toàn quốc do vi phạm quy định về sử dụng loa kéo và micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định. Tình trạng này không chỉ gây ra hiện tượng can nhiễu tần số vô tuyến điện mà còn ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin hợp pháp khác.
Việc sử dụng micro không dây trong danh sách bị cấm có thể khiến người dùng bị phạt tiền.
Là thiết bị thu âm sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu mà không cần dây nối, micro không dây thuộc danh mục sản phẩm phải được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân trong nhiều lĩnh vực, từ hộ gia đình đến cơ sở giáo dục và tổ chức sự kiện, tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh và Đà Nẵng.
Để đảm bảo an toàn và tránh gây nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hợp pháp, micro không dây chỉ được phép hoạt động trên các dải tần số quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT. Các dải tần số này bao gồm: 40,66 - 40,70 MHz; 87 - 108 MHz; 182,025 - 182,975 MHz; 217,025 - 217,975 MHz; 218,025 - 218,475 MHz; 470 - 694 MHz và 1795 - 1800 MHz.
Để tăng cường quản lý, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường trong việc tuyên truyền và kiểm tra các cơ sở kinh doanh micro không dây. Nhiều lô hàng vi phạm đã bị xử phạt và thu giữ để xác minh. Cục cũng đã làm việc với các Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền đến người dân về việc không quảng cáo, kinh doanh và sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp. Người dùng được khuyến cáo kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo sản phẩm có gắn dấu hợp quy.
Hãy tham khảo kỹ danh sách micro không dây cấm để tránh bị phạt.
Đáng lưu ý, hiện nay vẫn tồn tại tình trạng một số trang thương mại điện tử và cơ sở kinh doanh rao bán micro không dây không có chứng nhận hợp quy, điều này gây khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cục Tần số vô tuyến điện kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và chỉ mua sản phẩm từ những nguồn uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận hợp quy.
Cách chọn micro không dây để tránh mất tiền oan
Người sử dụng micro không dây cần đảm bảo thiết bị của mình hoạt động trên tần số được phép nhằm tránh gây can nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hợp pháp và tránh bị phạt tiền. Để kiểm tra tính hợp lệ của micro, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:
- Kiểm tra danh sách micro không dây có tần số đúng quy định trên trang web của Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ www.rfd.gov.vn/WL/Whitelistmicro.html. Nếu micro nằm trong danh sách, sản phẩm hợp lệ.
Trang web danh sách micro không dây có tần số đúng quy định tại Việt Nam.
- Nếu không có trong danh sách trên, hãy kiểm tra xem micro có nằm trong danh sách tần số sai quy định tại địa chỉ www.rfd.gov.vn/WL/BList/blacklist.html. Nếu có, sản phẩm không được phép sử dụng.
- Nếu micro không thuộc hai danh sách trên, người dùng cần tham khảo thêm hướng dẫn trên trang web của Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ www.rfd.gov.vn/tin-tuc/pages/other.aspx?ItemID=3315.
Mọi thắc mắc liên quan đến micro không dây có thể được gửi qua email: contact@rfd.gov.vn hoặc gọi đến số điện thoại 0862.92.92.92 trong giờ hành chính để được hỗ trợ.
Ngoài ra, người dân cũng nên tham khảo Thông tư 08/2021/TT-BTTTT ngày 14/10/2021 quy định về danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác.
29/08/2025 04:52 AM (GMT+7)