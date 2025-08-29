Coi chừng mất tiền oan khi hát karaoke bằng micro không dây

Theo thông báo từ cổng thông tin Chinhphu.vn, trong 8 tháng đầu năm 2025, Cục Tần số vô tuyến điện thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xử phạt hơn 70 hộ gia đình, nhà hàng và quán karaoke trên toàn quốc do vi phạm quy định về sử dụng loa kéo và micro không dây có tần số hoạt động không đúng quy định. Tình trạng này không chỉ gây ra hiện tượng can nhiễu tần số vô tuyến điện mà còn ảnh hưởng đến các hệ thống thông tin hợp pháp khác.

Việc sử dụng micro không dây trong danh sách bị cấm có thể khiến người dùng bị phạt tiền.

Là thiết bị thu âm sử dụng sóng vô tuyến để truyền tín hiệu mà không cần dây nối, micro không dây thuộc danh mục sản phẩm phải được chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra thị trường. Cục Tần số vô tuyến điện đã ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân trong nhiều lĩnh vực, từ hộ gia đình đến cơ sở giáo dục và tổ chức sự kiện, tại hầu hết các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh và Đà Nẵng.

Để đảm bảo an toàn và tránh gây nhiễu cho các hệ thống thông tin vô tuyến điện hợp pháp, micro không dây chỉ được phép hoạt động trên các dải tần số quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BTTTT. Các dải tần số này bao gồm: 40,66 - 40,70 MHz; 87 - 108 MHz; 182,025 - 182,975 MHz; 217,025 - 217,975 MHz; 218,025 - 218,475 MHz; 470 - 694 MHz và 1795 - 1800 MHz.

Để tăng cường quản lý, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường trong việc tuyên truyền và kiểm tra các cơ sở kinh doanh micro không dây. Nhiều lô hàng vi phạm đã bị xử phạt và thu giữ để xác minh. Cục cũng đã làm việc với các Sở Thông tin và Truyền thông để tuyên truyền đến người dân về việc không quảng cáo, kinh doanh và sử dụng thiết bị vô tuyến điện bất hợp pháp. Người dùng được khuyến cáo kiểm tra nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo sản phẩm có gắn dấu hợp quy.

Hãy tham khảo kỹ danh sách micro không dây cấm để tránh bị phạt.

Đáng lưu ý, hiện nay vẫn tồn tại tình trạng một số trang thương mại điện tử và cơ sở kinh doanh rao bán micro không dây không có chứng nhận hợp quy, điều này gây khó khăn trong việc quản lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cục Tần số vô tuyến điện kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và chỉ mua sản phẩm từ những nguồn uy tín, có đầy đủ giấy tờ chứng nhận hợp quy.