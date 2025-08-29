Tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân mừng Tết độc lập: VNeID lại khó truy cập

Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28/8/2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Theo đó, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9/2025.

Ngay khi tin vui nói trên lan tỏa tối 28/8, nhiều người đã đồng loạt đăng nhập ứng dụng VNeID để kiểm tra và liên kết tài khoản ngân hàng trong phần An sinh Xã hội, mặc dù chưa rõ từng địa phương sẽ triển khai việc gửi tặng món quà nói trên như thế nào. Lượng truy cập bất ngờ tăng vọt khiến ứng dụng rơi vào tình trạng chập chờn, khó truy cập.

VNeID đang khó truy cập.

Anh Minh ở Hà Nội chia sẻ: “Tôi vào mấy lần toàn báo lỗi, sau lại nghĩ chắc do đông người. Lâu lâu cũng thấy vui, cả nước cùng đăng nhập một lúc”.

Trong khi đó, chị Hoa ở Đà Nẵng tỏ ra thoải mái: “Có quà thì quý rồi, app nghẽn thì chờ chút cũng không sao, miễn sao kịp đến ngày 2/9”.

Ở TP.HCM, sinh viên Hữu Lâm ví von: “Em thấy giống đặt vé xem ca nhạc, cứ mở ra là hệ thống báo lỗi, nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu vì ai cũng muốn vào xem ngay. 100.000 này sẽ là kỷ niệm rất đáng nhớ”.

Tại vùng sông nước Cà Mau, ông Tư bày tỏ sự lạc quan: “Có nhận qua app hay ra xã nhận trực tiếp cũng vậy, miễn tới tay dân trước lễ là được. App kẹt chút cũng không ảnh hưởng không khí Tết Độc lập”.

Những chia sẻ này cho thấy, dù phát sinh sự cố kỹ thuật, tinh thần người dân vẫn hân hoan, ủng hộ chính sách và mong chờ món quà ý nghĩa sớm đến từng gia đình.

Trước đó, vào thời điểm công bố thay đổi địa giới hành chính, VNeID cũng từng rơi vào tình trạng tương tự khi nhiều người vào xem lại thông tin về địa chỉ thường trú, tạm trú và quê quán mới được cập nhật.