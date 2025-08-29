Khoa học giải thích tại sao tuyết phát sáng ở Bắc Cực

Bắc Cực, vùng đất bao quanh các khu vực phía bắc của thế giới, bao gồm một phần của Nga, Canada, Alaska, Greenland và Iceland, không chỉ là nơi sinh sống của cư dân bản địa mà còn thu hút nhiều nhà nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học đang tìm hiểu về những vấn đề như sự tan chảy của lớp băng vĩnh cửu và môi trường địa phương, nhưng rõ ràng những đốm sáng xanh nhỏ trên tuyết ở Bắc Cực gần đây cũng không thể bỏ qua.

Hiện tượng tuyết phát sáng được ghi nhận ở Bắc Cực.

Nhà vi sinh vật học người Nga, Vera Emelianenko, là người đầu tiên ghi nhận hiện tượng này khi làm việc tại khu vực gần Biển Trắng vào tháng 12/2021. Một mẫu vật đã được thu thập để nghiên cứu nguyên nhân của ánh sáng phát ra. Mặc dù ánh sáng này xuất hiện vào mùa lễ hội và trông giống như những ánh đèn trang trí, tuy nhiên nó thực chất có nguồn gốc tự nhiên.

Cụ thể, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ánh sáng xanh lam được tạo ra bởi loài giáp xác chân chèo có tên Metridia longa nhờ vào khả năng phát quang sinh học của chúng. Theo Tiến sĩ Steven Haddock, một chuyên gia về động vật phù du tại Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (Mỹ), Metridia longa tiết ra ánh sáng từ các tuyến ở đầu và thân.

Metridia longa thường sống dưới nước và không được cho là có mặt trên đất liền. Có thể chúng đã dạt vào bờ và phát quang như là một phản ứng để tránh nguy hiểm trong môi trường mới (cụ thể là tuyết).

Nguyên nhân của hiện tượng này bắt nguồn từ loài Metridia longa.

Được biết, Metridia longa thường phát sáng dưới nước, vì vậy việc quan sát hiện tượng này trên tuyết là rất hiếm. Tuy nhiên, du khách có thể khám phá Bắc Cực và tham gia các tour du lịch để tìm kiếm ánh sáng của loài giáp xác này. Alaska và Canada là những điểm đến lý tưởng nếu du khách quan muốn chiêm ngưỡng hiện tượng phát quang sinh học ấn tượng này.

Khi mà biến đổi khí hậu và sự tan chảy của các sông băng đang xảy ra, những ánh sáng xanh rực rỡ trên tuyết Bắc Cực không chỉ là một cảnh tượng độc đáo mà còn là cơ hội để các nhà nghiên cứu hiểu thêm về thế giới tự nhiên.