Những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng cổng USB trên Smart TV

Một hành động sai lầm mà nhiều người không biết là nhiều máy chơi game cũ không được thiết kế để lấy nguồn điện từ cổng USB của TV hiện đại. Chúng thường tiêu thụ dòng điện không ổn định hoặc vượt quá mức an toàn mà cổng USB có thể cung cấp. Điều này có thể khiến máy không khởi động hoặc gây hỏng linh kiện bên trong TV. Để đảm bảo, người dùng nên sử dụng bộ nguồn gốc được thiết kế riêng.

Đừng dại dột kết nối máy chơi game cũ với cổng USB trên Smart TV.

Ngoài ra, một số bộ chuyển đổi HDMI và thiết bị phát trực tuyến giá rẻ cũng có thể gây rủi ro. Chúng thường tiêu thụ dòng điện lớn hơn mức mà cổng USB của TV có thể cung cấp, điều này dẫn đến quá nhiệt và hỏng hóc. Việc sử dụng cáp HDMI chính hãng sẽ giúp đảm bảo chất lượng tín hiệu và bảo vệ TV.

Cổng USB của TV cũng không phù hợp để kết nối với ổ cứng ngoài dung lượng lớn vì chúng cần nhiều điện năng hơn mức mà cổng có thể cung cấp. Điều này có thể dẫn đến việc ổ đĩa bị ngắt kết nối, làm hỏng tệp hoặc không thể khởi động.

Việc sạc pin điện thoại hoặc máy tính bảng qua cổng USB của TV cũng không nên.

Đặc biệt, việc sạc điện thoại hoặc máy tính bảng qua cổng USB của TV cũng không được khuyến khích. Cổng này thường cung cấp ít điện năng hơn so với bộ sạc tường dẫn đến sạc chậm và có thể gây hao mòn cho cả thiết bị và cổng.

Các thiết bị như quạt USB hay đèn LED cũng tiêu thụ nhiều điện năng hơn mức cho phép, có thể gây quá nhiệt và hỏng hóc. Việc sử dụng ổ cắm điện nối tiếp trên cổng USB của TV cũng tiềm ẩn rủi ro vì tổng nhu cầu điện có thể vượt quá khả năng cung cấp an toàn của cổng.

Cổng USB lạ có thể truyền phần mềm độc hại vào TV.

Người dùng cũng nên cẩn trọng khi cắm ổ USB lạ vào TV, vì chúng có thể chứa phần mềm độc hại gây hại cho hệ thống. Đặc biệt hơn, trong cơn giông bão, việc kết nối thiết bị vào cổng USB có thể làm tăng nguy cơ hỏng hóc do tăng điện áp.

Xét cho cùng, mặc dù cổng USB trên Smart TV là một tính năng tiện dụng nhưng không nên coi nó là một ổ cắm đa năng. Sử dụng đúng cách sẽ giúp bảo vệ thiết bị và tránh những chi phí sửa chữa không cần thiết.