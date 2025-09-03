Tự hạ thấp mình, Apple lôi kéo người dùng nâng cấp iPhone mới mỗi năm

Apple trước đây cũng đã thực hiện điều này, nhưng ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Nhiều người cho rằng Apple đã lợi dụng sự kém cỏi của mình để khiến người dùng cảm thấy iPhone của họ nhanh chóng trở nên lỗi thời. Điều này đã xảy ra khi iPhone 15 chuyển sang dòng iPhone 16, và điều này tiếp tục diễn ra khi dòng iPhone 17 ra mắt trong tháng này.

Apple đang cố gắng khiến những chiếc iPhone lỗi thời sớm hơn.

Sự lỗi thời nhanh chóng của iPhone 15

Chỉ sau một năm, Apple đã gián tiếp thông báo rằng iPhone 15 đã trở nên lỗi thời sau khi công ty giới thiệu các tính năng Apple Intelligence. Apple tuyên bố rằng chỉ các mẫu Pro trong dòng iPhone 15 mới có thể chạy AI do RAM lớn hơn, nhưng tuyên bố này đã bị bác bỏ khi Apple Intelligence đã được chứng minh có thể chạy trên các mẫu iPhone 15 đã jailbreak.

Nhưng đó là chuyện của iPhone đã jailbreak. Mặc dù iPhone 15 vẫn có thể chạy các bản cập nhật mới, nhưng Apple đã khiến chúng trở nên lỗi thời chỉ sau một năm ra mắt. Nếu người dùng muốn trải nghiệm Apple Intelligence và đang sở hữu iPhone 15 hoặc iPhone 15 Plus, họ buộc phải nâng cấp.

Ngay cả iPhone 16 Pro cũng có thể lỗi thời trước sự xuất hiện của iPhone 17 Pro.

iPhone 16 cũng sẽ sớm “lỗi thời”?

Một trong những lý do khiến người dùng iPhone hiện tại cảm thấy cần nâng cấp là buồng tản nhiệt mới trên iPhone 17 Pro. Mặc dù một hệ thống tản nhiệt mới không nhất thiết phải là một nâng cấp cần thiết, nhưng nhiều người dùng có thể cảm thấy khác.

Trước đây, iPhone đã gặp khó khăn trong việc duy trì hiệu suất, trong đó nhiều báo cáo cho thấy nhiều mẫu iPhone đã quá nhiệt và dẫn đến ảnh hưởng trải nghiệm. Đây là điều “thật không thể chấp nhận đối với một thiết bị cao cấp như iPhone”.

Không dừng lại, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với việc phát hành iOS 26 và Liquid Glass. Người dùng nhanh chóng nhận ra rằng giao diện mới đang làm hỏng điện thoại của họ. Liquid Glass, với khối lượng xử lý hình ảnh lớn, khiến iPhone quá nhiệt nhanh hơn và giao diện người dùng trở nên chập chờn. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng trên các mẫu iPhone cũ hơn, và có thể iPhone 16 cũng sẽ bị ảnh hưởng khi iPhone 17 ra mắt.

Mọi thứ bắt nguồn từ hệ thống tản nhiệt mới sẽ có trên dòng iPhone 17 Pro.

Dĩ nhiên, iPhone 16 có thể không gặp khó khăn với Liquid Glass, nhưng khả năng quá nhiệt vẫn là một mối lo ngại. Nếu người dùng muốn trải nghiệm Liquid Glass mà không gặp vấn đề, iPhone 17 Pro Max có thể là lựa chọn tốt nhất.

Rõ ràng, người dùng Apple đang thực sự gặp khó ở thời điểm hiện tại. Từ các bản cập nhật phần mềm lỗi, thiếu đổi mới, đến các công cụ AI kém và sự cố với Liquid Glass,… họ đang phải đối mặt với nhiều thách thức.