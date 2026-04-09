Từ Galaxy Z Fold 4 tới Galaxy Z Fold 7: Samsung đã làm những gì?

Dù nhiều ý kiến cho rằng smartphone đang chững lại về đổi mới, thực tế cho thấy những thay đổi lớn thường chỉ rõ ràng khi nhìn lại qua nhiều thế hệ. Với dòng điện thoại màn hình gập, khoảng cách giữa Galaxy Z Fold 4 (ra mắt năm 2022) và Galaxy Z Fold 7 (2026) cho thấy mức độ hoàn thiện đã tiến xa đáng kể, biến một thiết bị từng mang tính thử nghiệm trở thành sản phẩm gần với tiêu chuẩn flagship.

Thiết kế và độ hoàn thiện cải thiện rõ rệt

Galaxy Z Fold 4 từng bị xem là một thiết bị “chưa hoàn thiện” khi vẫn mang nhiều hạn chế về thiết kế. Máy dày tới 15,8 mm khi gập và không thể đóng phẳng hoàn toàn, tạo ra khe hở ở bản lề. Điều này khiến bụi và dị vật dễ lọt vào bên trong, ảnh hưởng đến độ bền của màn hình và cơ chế gập.

Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Fold 7.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 7 có độ dày chỉ 8,9 mm khi gập, gần bằng một nửa so với thế hệ trước. Thiết kế bản lề mới giúp máy đóng kín hoàn toàn, giảm nguy cơ bụi xâm nhập. Thiết bị cũng được trang bị chuẩn kháng bụi IP48, cải thiện đáng kể so với thế hệ cũ, dù vẫn chưa đạt mức IP68 như một số "đối thủ".

Ngoài ra, Galaxy Z Fold 7 nhẹ hơn 48 gram, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn trong quá trình sử dụng lâu dài. Tuy nhiên, trọng lượng nhẹ cũng khiến máy kém ổn định hơn khi đặt ở chế độ gập một phần (Flex mode) so với Galaxy Z Fold 4.

Màn hình ngoài trở nên hữu dụng hơn

Một trong những cải tiến quan trọng nhất nằm ở màn hình phụ. Galaxy Z Fold 4 sử dụng màn hình 6,2 inch, độ phân giải FHD+ và tần số quét 120Hz nhưng tỷ lệ 23.1:9 khiến màn hình trở nên quá hẹp và dài. Điều này gây khó khăn khi nhập liệu và sử dụng bằng một tay.

Galaxy Z Fold 7 khắc phục điểm yếu này với màn hình ngoài 6,5 inch, tỷ lệ 21:9, rộng hơn và dễ sử dụng hơn đáng kể. Nhờ đó, người dùng có thể thực hiện hầu hết tác vụ hàng ngày mà không cần mở màn hình chính.

Trải nghiệm tổng thể cũng được cải thiện nhờ thiết kế mỏng và nhẹ hơn. Với Galaxy Z Fold 7, màn hình ngoài trở thành một phần quan trọng thay vì chỉ mang tính bổ trợ như trên Galaxy Z Fold 4.

Galaxy Z Fold 7 mỏng hơn.

Ở màn hình chính, Galaxy Z Fold 7 chuyển sang thiết kế vuông vức hơn, viền mỏng và hiện đại hơn. Nếp gấp trên màn hình cũng được giảm thiểu đáng kể, gần như không còn gây chú ý trong quá trình sử dụng.

Samsung cũng thay đổi cách bố trí camera trước trên màn hình chính, từ dạng ẩn dưới màn hình trên Galaxy Z Fold 4 sang thiết kế "đục lỗ" trên Galaxy Z Fold 7. Dù ảnh hưởng đến thẩm mỹ, thay đổi này giúp cải thiện chất lượng hình ảnh khi chụp selfie hoặc gọi video.

Camera tiệm cận flagship truyền thống

Hệ thống camera là một trong những điểm yếu của Galaxy Z Fold 4. Máy được trang bị camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP với zoom quang 3x. Chất lượng ảnh ở mức chấp nhận được nhưng chưa tương xứng với mức giá cao.

Galaxy Z Fold 7 (bên trái) có màn hình lớn hơn.

Galaxy Z Fold 7 được nâng cấp đáng kể với camera chính 200MP, khẩu độ f/1.7, cho khả năng ghi nhận chi tiết tốt hơn và cải thiện chất lượng ảnh tổng thể. Đây là bước tiến quan trọng giúp thu hẹp khoảng cách giữa điện thoại màn hình gập và các flagship truyền thống.

Tuy nhiên, các ống kính còn lại như camera góc rộng 12MP và camera tele 10MP vẫn giữ nguyên. Camera selfie cũng được nâng lên đồng đều 10MP cho cả màn hình trong và ngoài.

Dù chưa hoàn toàn ngang bằng các flagship cao cấp về hệ thống camera, Galaxy Z Fold 7 đã cải thiện đáng kể trải nghiệm chụp ảnh so với thế hệ trước.

Từ sản phẩm thử nghiệm đến thiết bị hoàn thiện

Nhìn tổng thể, Galaxy Z Fold 4 mang nhiều đặc điểm của một sản phẩm thử nghiệm: thiết kế dày, bản lề chưa hoàn thiện, màn hình ngoài khó sử dụng và camera chưa đủ mạnh.

Galaxy Z Fold 4 và Galaxy Z Fold 7.

Sau ba thế hệ nâng cấp liên tiếp, Galaxy Z Fold 7 đã giải quyết phần lớn các hạn chế này. Thiết bị trở nên mỏng hơn, nhẹ hơn, bền hơn và dễ sử dụng hơn trong các tình huống hàng ngày.

Đối với người dùng, điều này mang lại lợi ích rõ ràng. Điện thoại màn hình gập không còn là thiết bị mang tính trình diễn công nghệ mà đã tiến gần hơn đến một lựa chọn thực tế, có thể thay thế smartphone truyền thống.