Từ Android đến iPhone, đâu là những smartphone nổi bật nhất hiện nay

Từ các thiết bị tập trung vào nhiếp ảnh đến smartphone màn hình gập, hoặc dành cho những người thích trải nghiệm đầy đủ hệ điều hành Android hoặc iOS, ở đây là danh sách tóm tắt các lựa chọn hàng đầu để giúp người dùng đưa ra quyets định tốt nhất.

Galaxy S25 Ultra: Smartphone Android cao cấp nhất

Galaxy S25 Ultra là sự lựa chọn hoàn hảo cho người dùng đang tìm kiếm một trong những chiếc smartphone Android tốt nhất hiện nay. Trang bị chip thế hệ mới được tối ưu hóa cho trí tuệ nhân tạo (AI), Galaxy S25 Ultra giúp cách mạng hóa trải nghiệm người dùng. Với camera, người dùng có thể sử dụng AI tiên tiến để tự động điều chỉnh cài đặt và tạo ra những hình ảnh tuyệt đẹp trong mọi môi trường.

✅ Máy ảnh đa năng.

✅ Màn hình có độ hiển thị tốt và mượt mà.

✅ Hiệu năng vượt trội và các tính năng AI.

❌ Tốc độ tải chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

iPhone 17 Pro Max: iPhone tốt nhất năm 2025

Đối với người hâm mộ Apple, iPhone 17 Pro Max là sản phẩm mới và tốt nhất. Máy sở hữu màn hình OLED Super Retina XDR 6,9 inch hỗ trợ Dolby Vision và độ sáng tối đa 3.000 nits. Được trang bị chip A19 Pro mạnh mẽ, máy hỗ trợ quay video 4K ở tốc độ 120 khung hình/giây, cùng nhiều tính năng tiên tiến dành cho người sáng tạo nội dung.

Hệ thống camera gồm camera chính 48MP, camera tele kính tiềm vọng 48MP với zoom quang 4x và camera siêu rộng 48MP, cho phép người dùng chụp được những hình ảnh chi tiết và đa dạng.

✅ Máy ảnh chất lượng cao, đặc biệt là máy quay video.

✅ Tích hợp hoàn toàn vào hệ sinh thái của Apple.

✅ Hiệu suất hàng đầu.

❌ Máy ảnh tele tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh.

Xiaomi 15 Ultra: Smartphone tốt nhất để chụp ảnh

Xiaomi 15 Ultra gây ấn tượng với hệ thống camera 4 ống kính 50MP và sử dụng ống kính Leica Summilux, cho ra những hình ảnh sắc nét cũng như sống động trong mọi điều kiện. Một trong số đó là ống kính tele 200MP với zoom quang 4.3x và zoom số lên đến 120x.

Hơn nữa, sản phẩm kết hợp hiệu năng của Snapdragon 8 Gen 3 với màn hình AMOLED LTPO chất lượng cao, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người dùng khó tính nhất. Điểm đáng chú ý khác trên thiết bị là viên pin 5.410 mAh và sạc nhanh 90W.

✅ Hiệu suất hàng đầu.

✅ Máy ảnh xuất sắc, đặc biệt là chụp chân dung và thu phóng.

✅ Sạc nhanh 90W.

❌ Một số phần mềm không cần thiết cài đặt sẵn.

OPPO Find X9 Pro: Smartphone cao cấp với thời lượng pin tốt nhất

Find X9 Pro là một trong những smartphone tốt nhất năm 2025-2026. Máy được trang bị chip MediaTek tốt nhất trên thị trường, màn hình mượt mà và sáng rõ trong mọi điều kiện, cùng hệ thống camera cực kỳ đa năng được phát triển hợp tác với Hasselblad, bao gồm cả ống kính tele tuyệt vời cho chụp ảnh chân dung.

Điểm nổi bật nhất là viên pin 7.500 mAh (và sạc nhanh 80W), biến nó trở thành chiếc smartphone cao cấp có thời lượng pin tốt nhất trên thị trường.

✅ Thời lượng pin vượt trội với pin 7.500 mAh.

✅ Hiệu năng ấn tượng.

✅ Máy ảnh rất tốt, đặc biệt là khả năng zoom và chụp chân dung.

❌ ColorOS với một số phần mềm không cần thiết và lấy cảm hứng từ iOS.

POCO X7 Pro: Điện thoại có giá trị tốt nhất

POCO X7 Pro là một lựa chọn tuyệt vời trong tầm giá dưới 10 triệu đồng, mang đến hiệu năng mượt mà nhờ chip MediaTek Dimensity 8400-Ultra và màn hình AMOLED độ phân giải cao 120Hz. Viên pin 6.000 mAh với sạc nhanh 90W đảm bảo thời lượng sử dụng cả ngày mà không cần lo lắng.

Thiết kế hiện đại đạt chuẩn IP68, trong khi camera chính 50 MP hỗ trợ chống rung quang học (OIS) đảm bảo ảnh sắc nét. Máy chạy hệ điều hành HyperOS 2 (Android 15) mang đến trải nghiệm được nâng cấp, trở thành lựa chọn cân bằng giữa hiệu năng và chất lượng.

✅ Hiệu năng rất tốt so với giá tiền.

✅ Màn hình chất lượng cao.

✅ Thời lượng pin tốt.

❌ Nhiều ứng dụng được cài đặt sẵn.

Honor Magic V5: Smartphone màn hình gập tốt nhất

Honor Magic V5 nâng tầm phân khúc smartphone gập với thiết kế siêu mỏng và màn hình bên trong gần như không có nếp gấp. Khi gập lại, sản phẩm trông giống như một chiếc smartphone “bình thường” và khi mở ra trở thành một chiếc máy tính bảng. Tất cả những điều này được thực hiện với thời lượng pin rất tốt và camera hàng đầu.

✅ Thiết kế cực kỳ mỏng và nhẹ (9.0 mm khi đóng và 4.2 mm khi mở).

✅ Màn hình 120Hz (bên trong và bên ngoài) với khả năng hiển thị tuyệt vời.

✅ Thời lượng pin ấn tượng so với kích thước.

❌ Hình dạng gần như vuông của màn hình bên trong tạo ra các vạch đen trong video.