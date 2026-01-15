Realme sẽ ra mắt smartphone "bí ẩn" pin 10.000 mAh trong tháng 1 này

Theo GSMArena, một thiết bị mang mã hiệu RMX5107 đã được ghi nhận trên trang web của Cục Tiêu chuẩn Ấn Độ (BIS), xác nhận viên pin dung lượng lên tới 10.001 mAh. Theo các nguồn tin rò rỉ, sản phẩm này sẽ gia nhập dòng P Series của Realme và dự kiến sẽ ra mắt vào cuối tháng 1/2026.

Thiết bị mang mã hiệu RMX5107 xác nhận ngày ra mắt ngay cuối tháng 1/2026.

Dung lượng pin ấn tượng này đánh dấu một bước tiến lớn của Realme trong cuộc đua về thời lượng pin. Trước đó, mẫu Realme P4x đã thiết lập kỷ lục với pin 7.000 mAh, trong khi mẫu realme Neo 8 sắp ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 22/1 tới đây chỉ được đồn đoán có dung lượng 8.000 mAh.

Ảnh rò rỉ thực tế của mẫu smartphone Realme có pin 10.001 mAh.

Việc trang bị viên pin 10.000 mAh cho thấy Realme đang hướng tới việc chiếm lĩnh phân khúc người dùng cần thiết bị hoạt động cường độ cao trong nhiều ngày. Hiện tại, các thông số khác về cấu hình màn hình và vi xử lý vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, sự xuất hiện trên cổng thông tin BIS cho thấy Ấn Độ sẽ là thị trường đầu tiên đón nhận mẫu smartphone "quái vật" pin này.

Với ngày ra mắt đang đến gần, các chi tiết về phần cứng và giá bán của mẫu P Series đặc biệt này hứa hẹn sẽ được công bố trong vài ngày tới.