Google giao công đoạn 'sống còn' của smartphone Pixel cho Việt Nam

Nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết, Google sẽ bắt đầu phát triển và sản xuất các mẫu điện thoại thông minh cao cấp, bao gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Trong khi đó, dòng Pixel A phân khúc thấp hơn vẫn sẽ được phát triển tại Trung Quốc.

Google Pixel 10 Pro. Ảnh: The Guardian

Trọng tâm của kế hoạch này là việc chuyển dịch quy trình Giới thiệu sản phẩm mới (NPI). Đây là giai đoạn quan trọng nhất khi ra mắt một thiết bị điện tử, bao gồm phát triển, kiểm định và tinh chỉnh dây chuyền sản xuất.

Để thực hiện, Google cần huy động hàng trăm kỹ sư cùng các nhà cung cấp, đầu tư lớn vào máy móc kiểm thử để đảm bảo thiết kế trên giấy có thể sản xuất hàng loạt chính xác.

Trước đây, dù nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, cả Google và Apple vẫn phải thực hiện NPI tại Trung Quốc do độ phức tạp kỹ thuật và hệ sinh thái linh kiện hoàn thiện tại nước này.

Tuy nhiên, những bất ổn về thuế quan dưới thời chính quyền Donald Trump từ tháng 4/2025 đang thúc đẩy các hãng công nghệ Mỹ đẩy nhanh tiến độ dịch chuyển.

Một nguồn tin từ đối tác của Apple tiết lộ: "Mục tiêu là đạt được các chức năng, độ tương thích và tin cậy phù hợp cho sản xuất đại trà. Nếu NPI thất bại, sẽ không có sản phẩm mới nào ra mắt trong năm".

Do tính chất rủi ro cao, Apple cũng đang cân nhắc thực hiện "NPI kép" tại cả Ấn Độ và Trung Quốc. Nguồn tin bên trong nhà cung ứng cho Táo khuyết chia sẻ, NPI sẽ cần tới 200 đến 300 kỹ sư tại một nhà máy cùng số tiền đầu tư khổng lồ.

Trong khi đó, Google tự tin hơn với kế hoạch tại Việt Nam do hãng đã có kinh nghiệm sản xuất hàng loạt smartphone và thực hiện một số quy trình xác minh tại đây.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định việc chuyển dịch toàn bộ quy trình phát triển sản xuất ra khỏi Trung Quốc không dễ dàng. Rào cản lớn nhất hiện nay là việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu thiết bị sản xuất và hạn chế di chuyển nhân sự kỹ thuật, nhằm tránh tình trạng ngành sản xuất nội địa bị "rỗng ruột".

Bà Lori Chang, nhà phân tích cấp cao tại Isaiah Research, nhận định giai đoạn đầu của việc đa dạng hóa thường chỉ là lắp ráp. Chỉ khi năng lực kỹ thuật và nguồn cung linh kiện tại địa phương đủ trưởng thành, các hãng mới có thể đưa quy trình NPI sang. "NPI là chỉ số then chốt cho thấy khả năng hoạt động độc lập của một chuỗi cung ứng", bà Chang nói.

(Theo Nikkei)