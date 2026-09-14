Apple khiến iPhone 17 và loạt máy cũ trở thành “món hời tệ hại”

Mới đây, Apple đã chính thức ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Duo với mức giá thấp hơn dự đoán. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là không có phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn, khiến iPhone 17 vẫn là mẫu cơ bản hiện tại. Đáng buồn hơn nữa, iPhone 17 đã tăng giá thêm 100 USD.

iPhone 17 từng được xem là món hời cho người tiêu dùng

Ngay sau sự kiện ra mắt loạt iPhone mới vào rạng sáng 10/9, Apple thông báo rằng tất cả các mẫu iPhone cũ hơn vẫn đang được bán cũng sẽ tăng giá. Cụ thể, mức tăng giá là 100 USD cho tất cả các dòng sản phẩm, tương đương với mức giá của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max so với các mẫu năm ngoái.

Sau khi điều chỉnh, iPhone 16 hiện có giá 799 USD, tăng từ 699 USD. Phiên bản 256 GB của iPhone 17e hiện có giá 699 USD, thay vì 599 USD như giá ra mắt. Trong khi đó, iPhone 17 bản tiêu chuẩn đã tăng từ 799 USD lên 899 USD cho phiên bản 256 GB. Đặc biệt, iPhone Air cũng đã vượt mốc 999 USD và hiện có giá 1.099 USD.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple tăng giá trong năm nay, nhưng là lần đầu tiên đối với dòng điện thoại thông minh. Vào tháng 6, công ty đã điều chỉnh giá cho nhiều sản phẩm khác như iPad, Mac, HomePod và Vision Pro, với mức tăng từ 6% đến 54%. Đợt tăng giá iPhone lần này cũng không nằm ngoài xu hướng, với mức tăng từ 10% đến 16%.

Nhưng mức giá mới khiến người dùng khó có thể chấp nhận

Người dùng phản ứng với giá mới của iPhone 17

Nhiều người dùng trên Reddit bày tỏ sự không hài lòng với việc Apple tăng giá các mẫu điện thoại hiện có, khiến iPhone 16 trở lại mức giá ban đầu. Nhiều người cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại cho đến khi chúng hỏng.

Dù những đợt tăng giá này gây thất vọng, nhưng không có gì ngạc nhiên bởi Apple không phải là công ty duy nhất thực hiện điều này. Google cũng đã tăng giá dòng Pixel 11 thêm 100 USD, trong khi Samsung cũng điều chỉnh giá cho Galaxy S26 và Galaxy S26 Plus. Ngoài ra, các thiết bị điện tử tiêu dùng khác như PlayStation 5, máy tính xách tay và ô tô cũng đang trở nên đắt đỏ hơn do giá bộ nhớ tăng cao từ nhu cầu lớn trong ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone cao cấp mới, hãy nhanh chóng tìm kiếm các ưu đãi. Các nhà bán lẻ thường cần thời gian để cập nhật giá, vì vậy người dùng vẫn có cơ hội mua được iPhone với giá cũ.