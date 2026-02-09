Hơn một tỷ thiết bị Android không còn nhận được bản vá

Theo dữ liệu Google vừa công bố, tính đến tháng 12/2025, tình trạng phân mảnh của hệ điều hành Android đang ở mức báo động. Cụ thể, có 42,1% máy Android đang chạy các phiên bản từ Android 12 trở về trước, vốn không còn được Google hỗ trợ cập nhật bảo mật.

Có nghĩa, thiết bị ra mắt từ năm 2021 trở về trước không được bảo vệ trước các cuộc tấn công mạng mới nhất. Ước tính có khoảng một tỷ máy đang rơi vào tình huống nguy hiểm này.

Smartphone chạy hệ điều hành Android phiên bản cũ. Ảnh: Pocketlint

Khác với iOS của Apple, nơi phần mềm và phần cứng được đồng bộ bởi một công ty duy nhất, hệ sinh thái Android gặp khó khăn trong việc thống nhất lộ trình cập nhật. Ngoài dòng Pixel do Google sản xuất, hàng trăm hãng điện thoại khác nhau tham gia vào thị trường khiến việc triển khai hệ điều hành mới bị trì trệ.

Dữ liệu phân phối Android cho thấy sự phân mảnh rõ rệt, chỉ có 57,9% thiết bị đang chạy Android 13 trở lên và nằm trong diện được bảo vệ bởi các bản vá định kỳ. Trong đó, chỉ 7,5% thiết bị chạy Android 16 mới nhất, còn Android 15 chiếm 19,3%, Android 14 là 17,2% và Android 13 đạt mức 13,9%.

Các chuyên gia bảo mật cảnh báo, nếu điện thoại nằm trong nhóm 42% không được hỗ trợ, cách tốt nhất để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân là nâng cấp lên một thiết bị mới hơn.

Để kiểm tra phiên bản Android, người dùng có thể vào Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Phiên bản Android. Nếu vẫn đang chạy Android 12 hoặc thế hệ thấp hơn, máy không còn khả năng chống lại các loại mã độc hiện đại, ngay cả khi người dùng sử dụng phần mềm diệt virus bên thứ ba. Việc tiếp tục sử dụng thiết bị lỗi thời không chỉ khiến họ dễ bị đánh cắp dữ liệu mà còn đối mặt với nguy cơ bị theo dõi bởi các phần mềm gián điệp tinh vi đang bùng nổ thời gian gần đây.