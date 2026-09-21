Giá sửa Xiaomi 18 Fold: Màn hình đắt đỏ, nhưng có chi tiết còn gây sốc hơn

Mới ra mắt không lâu, Xiaomi 18 Fold đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ nhờ thiết kế hiện đại và cấu hình mạnh mẽ. Tuy nhiên, thông tin về chi phí thay thế linh kiện của mẫu máy này đã khiến không ít người dùng phải "rén".

Mới đây, Xiaomi đã công bố bảng giá linh kiện thay thế cho Xiaomi 18 Fold, và con số này thực sự gây sốc. Nếu màn hình bên trong bị vỡ, người dùng sẽ phải chi tới 3.600 nhân dân tệ (khoảng 13,9 triệu đồng) để thay mới. Màn hình phụ bên ngoài có giá thay thế thấp hơn, khoảng 750 nhân dân tệ (khoảng 2,9 triệu đồng).

Đặc biệt, chi phí thay thế bo mạch chủ của thiết bị là điều đáng lo ngại. Tùy thuộc vào phiên bản bộ nhớ, giá thay thế có thể dao động mạnh. Cụ thể, phiên bản 12GB + 256GB có giá thay mainboard là 3.900 nhân dân tệ (khoảng 15,1 triệu đồng), trong khi phiên bản 12GB + 512GB có giá 4.300 nhân dân tệ (khoảng 16,6 triệu đồng).

Đối với phiên bản 16GB + 512GB, mức giá là 4.600 nhân dân tệ (khoảng 17,8 triệu đồng), và phiên bản cao cấp nhất 16GB + 1TB LPDDR6 có giá thay thế lên tới 5.930 nhân dân tệ (khoảng 23 triệu đồng), vượt qua giá bán lẻ của nhiều mẫu flagship thông thường.

Đối với phiên bản đặc biệt Xiaomi 18 Fold Ceramic Special Edition, chi phí thay thế nắp lưng bằng gốm silicon nitride cao cấp lên tới 1.045 nhân dân tệ (khoảng 4 triệu đồng), trong khi nắp lưng của phiên bản tiêu chuẩn chỉ tốn 250 nhân dân tệ (khoảng 970.000 đồng).

Tuy nhiên, không phải tất cả linh kiện đều có giá "trên trời". Các linh kiện hao mòn và ngoại vi khác có mức giá hợp lý hơn. Viên pin 6.000 mAh có giá thay thế là 259 nhân dân tệ (khoảng 1 triệu đồng), trong khi camera trước chỉ có giá 40 nhân dân tệ (155.000 đồng).

Các ống kính camera phía sau có giá lần lượt là 200 nhân dân tệ (khoảng 775.800 đồng) cho camera góc rộng, 190 nhân dân tệ (khoảng 737.010 đồng) cho camera tele và 55 nhân dân tệ (khoảng 213.000 đồng). Cuối cùng, bộ sạc và cáp dữ liệu chính hãng có giá lần lượt là 100 nhân dân tệ (khoảng 387.900 đồng) và 19 nhân dân tệ (khoảng 73.701 đồng).