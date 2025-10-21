Đây là cực phẩm smartphone chơi game năm nay

Rõ ràng, khi chọn một chiếc điện thoại thông minh "chơi game" — hiệu năng luôn được đặt lên hàng đầu. Với Infinix GT 30, chúng còn có các nút bấm chơi game và thiết kế kim loại sang trọng.

Infinix GT 30.

Đó là chưa kể Infinix GT 30 có màn hình lớn, phù hợp để chơi game, tuyệt vời để xem các chương trình hoặc video YouTube. Công nghệ AI của máy sở hữu các tính năng thông minh như chuyển đổi hình ảnh sang tài liệu, ghi chú tóm tắt và dịch trực tiếp, hỗ trợ xử lý công việc dễ dàng hơn. Hệ thống loa kép đạt chứng nhận Hi-Res Wireless & Wired vừa mang đến âm thanh bùng nổ khi chơi game, vừa đem lại giai điệu sôi động khi phát nhạc.

Phần cứng mạnh mẽ

Infinix GT 30 được trang bị chip Dimensity 7400 của MediaTek — một con chip tầm trung phổ biến được sản xuất trên tiến trình 4 nm. Máy được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi 3D, đảm bảo hiệu năng ổn định cùng RAM 8 GB chuẩn LPDDR5X + RAM ảo 8 GB.

Điểm nhấn của Infinix GT 30 là màn hình AMOLED 6,78 inch, độ phân giải 1,5K với tần số quét lên đến 144Hz. Tần số quét cảm ứng 240Hz cũng làm hài lòng những game thủ khó tính nhất.

Màn hình có thể đạt độ sáng tối đa 4.500 nit hoặc độ sáng HBM 1.600 nit. Tất cả được gói gọn trong viền siêu mỏng với tỷ lệ màn hình so với thân máy đạt 93,7%.

Khung bên phải của thiết bị cũng sở hữu bộ kích hoạt kép độc quyền, cho trải nghiệm chơi game thực sự thú vị! Chúng được gọi là GT Trigger và có thể được lập bản đồ và tùy chỉnh theo từng trò chơi.

Infinix GT 30 cho trải nghiệm chơi game tuyệt vời.

Tuyệt vời hơn, GT Trigger có thể được sử dụng làm phím tắt cho giao diện, chẳng hạn như quay video nhanh hoặc mở các ứng dụng mạng xã hội.

Tất cả những tính năng này được cung cấp năng lượng bởi viên pin dung lượng lớn 5.500 mAh. Máy hỗ trợ sạc 45W nên rút ngắn thời gian sạc đáng kể.

AI tùy chỉnh tích hợp với tất cả các tính năng hữu ích

Infinix có trợ lý AI Folax. Người dùng chỉ cần giữ nút nguồn và hỏi, điện thoại sẽ cung cấp thông tin theo kiểu trò chuyện. Ngoài ra, chủ sở hữu có thể yêu cầu trợ lý lên kế hoạch cho một ngày dựa trên thông tin được cung cấp (Folax cũng có thể đọc màn hình theo yêu cầu).

Các màu của Infinix GT 30.

Người dùng có thể chuyển đổi hình ảnh tài liệu thành tài liệu thực tế nhờ nhận dạng văn bản AI, che thông tin cá nhân khi chia sẻ dữ liệu.

Trợ lý AI tích hợp có thể tóm tắt các bài viết dài hoặc các cuộc gọi thực tế. Người dùng cũng có thể sử dụng trợ lý này để tạo hình ảnh hoặc tạo hình nền mới. Các công cụ chỉnh sửa ảnh như tẩy xóa hoặc mở rộng hình ảnh với AI cũng có sẵn.

Camera và giao diện xịn sò

Infinix GT 30 sở hữu camera chính SONY 64MP, đem lại hình ảnh cực chi tiết và camera góc siêu rộng 8MP - hỗ trợ chụp phong cảnh. Camera chính có khả năng zoom lên đến 2X. Camera selfie có độ phân giải 13MP nằm ở mặt trước.

Máy hỗ trợ nhiều chế độ chụp, từ chế độ tự động được tăng cường AI đến chế độ Siêu chụp đêm, Siêu chụp cận cảnh, Quay video kép - quay bằng cả camera trước và sau cùng lúc. Hệ thống loa kép mang đến âm thanh mạnh mẽ.

Ảnh chụp thường và ảnh zoom 2x của Infinix GT 30.

Tất cả những điều đó được kết hợp bởi XOS 15 — giao diện người dùng mượt mà được xây dựng trên nền tảng Android 15, đi kèm các hình ảnh động mượt mà và chủ đề hiện đại, khả năng tùy chỉnh và hỗ trợ chơi game nâng cao cùng với AI Folax. Infinix GT 30 dự kiến ​​nhận được 2 bản cập nhật hệ điều hành và 3 năm bản vá bảo mật sau khi phát hành.

Thông minh theo nhiều cách

Tóm lại, không chỉ sở hữu những tính năng được thiết kế để giúp việc chơi game trở nên thú vị hơn, Infinix GT 30 còn là 1 thiết bị toàn diện với các thủ thuật AI thông minh, có các ứng dụng hữu ích và bộ công cụ camera tiện lợi.

Cho dù người dùng đang cần một thiết bị thông minh hỗ trợ công việc, quay - chụp ảnh hay muốn trải nghiệm chơi game tốt nhất — Infinix GT 30 đều có thể đáp ứng.