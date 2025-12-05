K+ 'đóng cửa' sau 16 năm, truyền hình trả tiền bước vào cuộc chơi mới

K+ xây dựng thương hiệu dựa trên chiến lược “lấy Ngoại hạng Anh làm trục chính” và giờ FPT Telecom có thể là người "kế vị" giải bóng đá này.

K+ đóng cửa sau 16 năm: cú rút lui được báo trước

Mới đây, K+ đã gửi email thông báo tới các đối tác truyền hình trả tiền việc dừng phát sóng từ ngày 1/1/2026. Thông báo này bao gồm cả việc giục các đối tác truyền hình trả tiền thanh toán nốt hợp đồng thông qua việc bán gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh (EPL).

'K+ có gửi email cho chúng tôi thông báo họ dừng hoạt động. Hiện khách hàng gói cước giải Ngoại hạng Anh cũng không còn nhiều và chúng tôi đã thông báo cho họ việc dừng phát sóng giải này từ 1/1/2026. Chúng tôi đã có phương án bù đắp cho khách hàng bằng kênh khác với những khách hàng trả trước gói cước giải Ngoại hạng Anh', lãnh đạo một công ty truyền hình trả tiền nói.

Thông tin K+ rút khỏi thị trường không còn là tin đồn rút lui hay tái cấu trúc, mà là quyết định chấm dứt hoạt động, đóng lại một chương dài của thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam.

Thực tế, 'ngày tàn' của K+ đã được dự báo từ trước. Tập đoàn Canal+, cổ đông lớn phía Pháp nhiều lần thừa nhận tình hình không thuận lợi tại châu Á, đặc biệt là Việt Nam, khi hoạt động thua lỗ kéo dài.

Trong bối cảnh doanh thu không tăng tương xứng với chi phí bản quyền và vận hành, cân bằng tài chính trở nên bất khả thi.

Báo cáo tài chính những năm gần đây cho thấy K+ lỗ lũy kế đến giữa năm 2025 đã tiệm cận khoảng 5.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm sâu.

Dù doanh thu vẫn giữ mức 1.000 - 1.200 tỷ đồng/năm, mỗi năm K+ ghi nhận lỗ vài trăm tỷ đồng, con số quá lớn với một thị trường mà mức sẵn sàng chi trả của người dùng còn hạn chế và nạn vi phạm bản quyền tràn lan.

Trong điều kiện đó, việc chủ sở hữu buộc phải “rút phích cắm” chỉ còn là vấn đề thời gian.

Từ góc độ thị trường, sự rút lui của K+ không chỉ là việc một thương hiệu biến mất, mà là khoảng trống rất lớn về nội dung thể thao cao cấp, đặc biệt là Ngoại hạng Anh vốn gắn liền với tên tuổi K+ suốt hơn một thập kỷ.

Thất bại của mô hình độc quyền trong kỷ nguyên OTT và web lậu

Trong nhiều năm, K+ xây dựng thương hiệu dựa trên chiến lược “lấy Ngoại hạng Anh làm trục chính”. Quyền phát sóng EPL là tài sản cốt lõi, là “mồi nhử” chính để kéo thuê bao.

Ở giai đoạn đầu, khi IPTV, OTT còn sơ khai và web lậu chưa bùng nổ, chiến lược này mang lại lợi thế lớn: người hâm mộ muốn xem bóng đá Anh buộc phải đến với K+.

Tuy nhiên, thế cờ thay đổi nhanh chóng. Sự trỗi dậy của các nền tảng OTT như: MyTV, FPT Play, TV360, VieON… đã làm thay đổi hoàn toàn thói quen xem nội dung.

Ở chiều ngược lại, web xem lậu bóng đá phát triển bùng nổ. Chỉ với một chiếc điện thoại, người dùng có thể xem miễn phí hầu hết các trận đấu, dù chất lượng và tính hợp pháp đều đáng lo ngại.

Khi sự khác biệt về trải nghiệm không đủ lớn, rất nhiều fan đã chọn “không trả tiền” thay vì mua gói K+. Điều này trực tiếp bào mòn giá trị mô hình độc quyền bản quyền trong thực tế.

K+ đứng giữa “gọng kìm”: một bên là chi phí bản quyền EPL liên tục tăng, bên kia là khả năng thu hồi vốn bị bóp nghẹt bởi web lậu và thu nhập người dùng còn hạn chế.

Áp lực khiến K+ phải duy trì mức giá thuê bao cao, đồng thời mở rộng phân phối qua hàng loạt đối tác truyền hình cáp, IPTV, OTT để tăng thuê bao, nhưng vẫn không thể bù chi phí.

Trong bối cảnh đó, quyết định ngừng phát sóng, chấp nhận dừng cuộc chơi, là lời khép lại cho một chiến lược từng đúng ở giai đoạn đầu nhưng hụt hơi trước làn sóng chuyển đổi số và thay đổi hành vi tiêu dùng nội dung số.

FPT Telecom nổi lên như “người kế vị” EPL

Câu hỏi lớn nhất sau khi K+ rút lui là: “Ngoại hạng Anh sẽ về tay ai?”. EPL không chỉ là một giải bóng đá, mà là tài sản nội dung chiến lược, có khả năng định hình cấu trúc cả thị trường truyền hình trả tiền.

Nhiều nguồn tin cho hay FPT Telecom là ứng viên số 1 có thể là đơn vị tiếp quản bản quyền Ngoại hạng Anh từ 1/1/2026.

Ở góc độ chiến lược, việc EPL chuyển từ tay một đơn vị chuyên về truyền hình vệ tinh/trả tiền sang một nhà mạng viễn thông – OTT như FPT Telecom thể hiện xu hướng “nội dung gắn với hạ tầng”.

Thay vì bán kênh truyền hình độc lập, EPL có thể trở thành “át chủ bài” trong các gói tích hợp: Internet cáp quang + OTT FPT Play và gói thể thao cao cấp.

Từ góc độ kinh doanh, EPL giúp FPT Telecom củng cố vị thế trong cuộc cạnh tranh Internet, truyền hình với các đối thủ, đồng thời gia tăng khả năng giữ chân thuê bao trong bối cảnh chi phí thu hút khách hàng mới ngày càng đắt đỏ.

Cơ hội tái cấu trúc toàn thị trường truyền hình trả tiền

Từ góc nhìn rộng hơn, việc K+ rút lui và EPL nhiều khả năng về tay FPT Telecom không chỉ là câu chuyện của một thương hiệu.

Đây là cơ hội để tái cấu trúc lại thị trường truyền hình trả tiền và nội dung thể thao tại Việt Nam theo hướng phù hợp hơn với kỷ nguyên số.

Một là, giảm phụ thuộc vào mô hình “một ông lớn – một giải đấu”. Trong giai đoạn dài, việc K+ nắm trọn EPL đã tạo nên cấu trúc thị trường xoay quanh một điểm trọng tâm duy nhất.

Việc chuyển giao bản quyền là cơ hội để các nhà mạng, nền tảng OTT cân nhắc những mô hình hợp tác mới, có thể đa dạng hóa nội dung, giảm rủi ro dồn hết vào một giải đấu.

Hai là, tạo áp lực để các đơn vị còn lại nâng cấp nền tảng số. Khi FPT Telecom (hoặc bất kỳ đơn vị nào) dùng EPL làm “mũi nhọn” cho OTT, các nhà cung cấp khác buộc phải tăng tốc nâng cấp hạ tầng streaming, trải nghiệm người dùng, chính sách giá và chăm sóc khách hàng nếu không muốn bị bỏ lại.

Ba là, tạo dư địa cho chính sách và công cụ quản lý mới đối với bản quyền số. Bài học từ K+ cho thấy: nếu chỉ trông vào doanh nghiệp tự chống đỡ trước web lậu, khả năng thất bại là rất cao.

Trong giai đoạn mới, câu chuyện bản quyền EPL có thể trở thành “test case” để các cơ quan quản lý, nhà phát sóng, nền tảng công nghệ cùng xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn trong bảo vệ bản quyền, xử lý vi phạm trên không gian mạng.

Việc K+ chính thức ngừng phát sóng từ 1/1/2026 là dấu chấm hết cho 16 năm xây dựng thương hiệu gắn với Ngoại hạng Anh và truyền hình thể thao Việt Nam, nhưng cũng là dấu phẩy mở ra một chương mới cho thị trường.

Nếu FPT Telecom đúng là đơn vị kế nhiệm bản quyền EPL như nhiều nguồn tin cho biết, cuộc chơi từ đây sẽ không còn là “ai sở hữu kênh nào”, mà là “ai xây được hệ sinh thái dịch vụ số đủ hấp dẫn để người dùng chấp nhận trả tiền”.

K+ rời sân trong thế bị dồn vào góc bởi lỗ lũy kế, chuyển đổi số chậm và nạn web lậu. Thị trường truyền hình trả tiền và nội dung thể thao Việt Nam đang đứng trước thời điểm bản lề.

Một “đế chế” đã sụp đổ. Câu hỏi còn lại là: người kế nhiệm sẽ viết nên một câu chuyện thành công mới, hay chỉ là “một K+ khác” với cái kết được báo trước ở tương lai xa hơn?