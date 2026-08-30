Trình làng Realme C100i 4G với pin 6.500 mAh, giá chỉ 4 triệu đồng

Realme C100i 4G là mẫu điện thoại từng được giới thiệu tại một số thị trường vào tháng 5, nay đã có mặt tại Ấn Độ với thiết kế mặt lưng được làm mới và dung lượng pin nhỏ hơn.

Phiên bản Realme C100i sở hữu màn hình LCD 6,8 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 900 nit.

2 màu của Realme C100i 4G.

Máy được trang bị vi xử lý Unisoc T7250 tám nhân, đi kèm RAM 4GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong lên đến 128GB chuẩn UFS 2.2. Ngoài ra, máy còn có khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ.

Ở mặt sau, Realme C100i sở hữu camera 8MP cùng đèn flash LED nằm trong cụm camera hình vuông. Đối với nhu cầu chụp ảnh selfie, máy được trang bị camera trước 5MP.

Thiết bị sở hữu viên pin dung lượng 6.500mAh, hỗ trợ sạc có dây với công suất tối đa 15W. Máy cũng hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây.

Thông số kỹ thuật của Realme C100i 4G.

Các thông số kỹ thuật khác của điện thoại Realme bao gồm: cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên và chuẩn kháng bụi, kháng nước IP64.

Về khả năng kết nối, máy hỗ trợ Wi-Fi 5 băng tần kép, Bluetooth 5.2, GPS, cổng USB Type-C và giắc cắm tai nghe 3,5mm. Sản phẩm chạy giao diện realme UI dựa trên nền tảng Android 16.

Realme C100i 4G có hai tùy chọn màu sắc là Đen Midnight (Midnight Black) và Bạc Skyline (Skyline Silver) với mức giá khởi điểm từ 14.999 Rupee (khoảng 4 triệu đồng) cho phiên bản RAM 4GB/ ROM 64GB.