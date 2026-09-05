Nam vlogger tá hỏa khi vali hành lý biến mất rồi xuất hiện lại sau 21 ngày

Trang Star đưa tin, nam MC người Pháp Rémy Gils đồng thời là vlogger có sức ảnh hưởng trên Facebook vừa chia sẻ diễn biến mới trong vụ hành lý thất lạc kéo dài 21 ngày của mình. Theo đó, anh bay từ Pháp, quá cảnh tại Istanbul để trở về Đài Loan (Trung Quốc). Tuy nhiên, sau khi hạ cánh, anh không tìm thấy hành lý ký gửi của mình. Phải mất 21 ngày, chiếc vali mới được trả lại nhưng tình trạng bên trong khiến anh bàng hoàng.

Anh sốc khi nhận về chiếc vali sau 21 ngày thất lạc.

Chiếc vali bị cắt rách, nhiều vật dụng bên trong biến mất, trong khi bên ngoài dính một chất lạ và bốc mùi nồng nặc. Những món quà anh mang từ Pháp về như bánh ngọt cao cấp, dầu ô liu và mật ong oải hương cũng không còn.

Sau thời gian dài liên hệ và thương lượng với hãng Turkish Airlines, Rémy Gils mới đây cho biết hãng hàng không đã đưa ra phương án bồi thường cuối cùng.

Theo chia sẻ của anh, hãng yêu cầu cung cấp danh sách các món đồ bị mất cùng hóa đơn, biên lai hoặc chứng từ thanh toán bằng thẻ tín dụng. Tuy nhiên, phía hãng đồng thời nói rằng trong điều khoản vận chuyển quy định tiền mặt, trang sức, giấy tờ có giá trị, thiết bị điện tử và một số mặt hàng dễ vỡ không nên được để trong hành lý ký gửi và có thể nằm ngoài phạm vi bồi thường. Điều này khiến nhiều món quà trong vali của Rémy không được bồi thường.

Chiếc vali của anh bị rạch nát.

Anh cho biết điều khiến anh khó chịu không chỉ là giá trị tài sản bị mất mà còn là tình trạng chiếc vali khi được tìm thấy. Chiếc vali của anh bị cắt phá và nhiều vật dụng bên trong bị lấy đi. Chất lạ cùng mùi khó chịu bên ngoài vali cũng khiến anh đặt câu hỏi về những gì chiếc vali đã trải qua trong 21 ngày.

Sau nhiều lần trao đổi, hãng Turkish Airlines cuối cùng đồng ý trả cho Rémy hơn 500 USD (khoảng 13 triệu đồng), đồng thời yêu cầu anh ký giấy miễn trừ trách nhiệm.

Rémy cho biết anh chấp nhận khoản tiền này chủ yếu vì quá trình khiếu nại đã tiêu tốn quá nhiều thời gian và sức lực, chứ không cho rằng số tiền trên có thể bù đắp đầy đủ thiệt hại thực tế.

Từ sự cố của mình, anh khuyến cáo hành khách nên mang theo những món đồ quan trọng bên người, đồng thời chụp ảnh hành lý và lưu giữ các chứng từ mua hàng trước khi ký gửi. Những bằng chứng này có thể trở nên rất quan trọng nếu hành lý bị thất lạc, hư hỏng hoặc mất đồ.