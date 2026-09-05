Người dùng chê "tơi tả" tính năng gợi ý gửi ảnh trên Messenger, tương tự Zalo

Facebook Messenger vừa xuất hiện tính năng gợi ý gửi ảnh khiến một số người dùng bất ngờ. Theo chia sẻ trong một nhóm Facebook, khi nhận file từ một người quen, ứng dụng có thể nhận diện những hình ảnh mới có trong bộ sưu tập trên điện thoại và hiển thị ngay trong giao diện trò chuyện.

Tính năng mới trên Messenger.

Cách hoạt động của tính năng này được mô tả khá đơn giản. Khi có ảnh mới được lưu trên thiết bị và người dùng mở Messenger, ứng dụng có thể hiển thị ảnh ngay tại khu vực soạn tin nhắn. Ảnh được đặt nổi bật trong cuộc trò chuyện, đi kèm nút gửi nhanh. Người dùng có thể chạm vào nút gửi để chuyển ảnh ngay lập tức hoặc bấm dấu "X" nếu không muốn sử dụng gợi ý.

Đáng chú ý, tính năng này khiến nhiều người liên tưởng đến cơ chế gợi ý gửi ảnh từng xuất hiện trên Zalo. Tuy nhiên, thay vì giúp thao tác nhanh hơn trong mọi trường hợp, một bộ phận người dùng lại lo ngại việc ảnh được đưa ra quá trực quan có thể làm tăng nguy cơ gửi nhầm, đặc biệt khi trong thư viện có những hình ảnh riêng tư.

Ngay dưới bài đăng giới thiệu tính năng, nhiều bình luận đã bày tỏ sự không hài lòng. Một người dùng tên Trần Gia Hiếu viết: "Cơ chế có gì xa lạ đâu, nhiều khi gửi nhầm ảnh hơi 'nhạy cảm' lại quê xệ 1 cục".

Chủ bài đăng Khánh Phạm giải thích đây là Messenger chứ không phải Zalo, đồng thời cho rằng người dùng vẫn có thể chủ động đóng gợi ý nếu không muốn gửi ảnh. "Vấn đề là nó hiện ra cho phép gửi luôn nếu muốn, chứ không muốn gửi thì bấm x được mà", Khánh Phạm phản hồi.

Chu Anh Tú cho rằng đây là một tính năng Zalo cũng đã có và cảnh báo nguy cơ gửi nhầm ảnh. Người dùng này bình luận: "Ý người ta là tính năng này Zalo có rồi. Và nó dễ gửi nhầm. Trước có vụ gửi nhầm ảnh nhạy cảm vào group rồi đó".

Tương tự, tài khoản Fcebooker Bảo Nguyễn cho rằng, cơ chế tương tự đã xuất hiện trên Zalo từ lâu. "Tính năng này Zalo có từ đời nào rồi, mà kiểu này dễ gửi nhầm ảnh nhạy cảm lắm", Facebooker viết.

Một số bình luận khác cũng thể hiện thái độ không hài lòng. Dương Thu viết ngắn gọn: "Học ai không học, đi học Zalo". Trong khi đó, Hà Tuấn Hiệp nhớ lại trải nghiệm với Zalo: "Nhớ cái thời Zalo có bấm nhầm chục lần, mà toàn chụp gì không ấy chứ".

Chu Anh Tú tiếp tục nhận xét: "Mình thấy nó không ổn. Nhỡ gửi nhầm là mệt". Tuấn Vũ cũng có cùng quan điểm khi cho rằng tính năng mới "dở hơi", đồng thời so sánh với Zalo: "Tương tự như bên Zalo, lỡ ngớ gửi nhầm ảnh thì toang".

Ở một bình luận khác, Lại Văn Hiệp cho rằng người dùng nên tắt tính năng này trên Zalo: "Ở Zalo phải tắt đi, còn Messenger chưa thấy chỗ tắt".

Qua các phản hồi, có thể thấy, điểm khiến người dùng quan tâm không nằm ở thao tác gửi ảnh nhanh mà chủ yếu là nguy cơ chọn nhầm ảnh khi tính năng tự động đưa nội dung lên giao diện trò chuyện. Với những hình ảnh riêng tư, chỉ một lần chạm nhầm cũng có thể dẫn tới tình huống khó xử, vì vậy người dùng nên kiểm tra kỹ ảnh và người nhận trước khi bấm gửi.