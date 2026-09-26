Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân khi tạo ảnh AI 'thập niên 80'

Thông tin từ Công an TP Quảng Ninh, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh "thập niên 80", thu hút nhiều người dùng tham gia, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh bắt mắt này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân.

Theo cơ quan công an, khi tải ảnh chân dung lên các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu khuôn mặt cho bên thứ 3. Đây là loại dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm, có thể bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng vào các mục đích mà người dùng không kiểm soát được.

Các đối tượng xấu có thể lợi dụng hình ảnh cá nhân để tạo ảnh, video giả mạo danh tính, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt dữ liệu cá nhân từ trào lưu tạo ảnh bằng AI “thập niên 80". Ảnh: TL.

Ngoài ra, việc công khai các thông tin cá nhân có thể lọt vào khung ảnh như: Căn cước công dân, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi ở, nơi làm việc, nơi học tập hoặc biển số xe cũng tạo điều kiện cho các đối tượng thu thập dữ liệu để phục vụ vào hoạt động lừa đảo.

Từ tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Quảng Ninh) khuyến cáo người dân không tùy tiện cung cấp ảnh chân dung, dữ liệu khuôn mặt cho các ứng dụng AI không rõ nguồn gốc.

Hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin, dữ liệu cá nhân, giấy tờ tùy thân lên các nền tảng mạng xã hội. Trước khi cài đặt ứng dụng cần xem xét đầy đủ các quyền mà ứng dụng muốn truy cập, kiểm soát các quyền truy cập đó và đọc kỹ các điều khoản, yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ.

Mọi người không sử dụng hình ảnh trẻ em, đặc biệt là các hình ảnh riêng tư, nhạy cảm của trẻ em khi tham gia trào lưu; chỉ sử dụng các nền tảng ứng dụng uy tín, có chính sách bảo mật rõ ràng.