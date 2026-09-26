Cảnh báo hội chứng "da nướng bánh" do thói quen đặt laptop lên người

Tại Anh, các bác sĩ thuộc hệ thống bệnh viện Đại học Leicester vừa ghi nhận một ca bệnh khi thói quen đặt máy tính xách tay trực tiếp lên cơ thể gây ra tổn thương da. Bệnh nhi xuất hiện vết phát ban màu nâu dạng lưới ren rộng khoảng 15 cm trên vùng bụng trên bên phải sau thời gian dài tiếp xúc với nhiệt độ của thiết bị.

Thói quen đặt laptop lên đùi làm việc thường rất dễ thấy trong cuộc sống.

Ban đầu, dấu vết này bị chẩn đoán nhầm là vết bầm tím do va đập và khiến cậu bé phải chụp cắt lớp CT ổ bụng để loại trừ chấn thương bên trong. Đến lần tái khám thứ hai khi vùng tổn thương bắt đầu trợt loét và đau rát, các bác sĩ mới phát hiện bệnh nhi thường xuyên đặt laptop đang cắm sạc lên bụng tới 8 giờ mỗi ngày để học tập tại nhà.

Theo báo cáo trên tạp chí y khoa BMJ Case Reports, bác sĩ Mara Znagoveanu và Edward Artley xác định bệnh nhi mắc hội chứng hồng ban do nhiệt. Bệnh lý này hình thành do da tiếp xúc liên tục với mức nhiệt nhẹ không đủ gây bỏng rát tức thì, vốn thường gặp ở vùng đùi người lớn nhưng ít khi được ghi nhận ở trẻ em.

Một tổng quan năm 2023 từng ghi nhận 32 ca bệnh nhi gặp tổn thương tương tự do máy tính xách tay trong y văn, bên cạnh các trường hợp liên quan đến việc học tại nhà. Giới chuyên môn lưu ý dù vết ban thường mờ dần sau khi ngừng tiếp xúc nguồn nhiệt – như trường hợp của bệnh nhi sau vài tháng – việc để da chịu nhiệt kéo dài vẫn tiềm ẩn nguy cơ để lại vết thâm vĩnh viễn hoặc biến chuyển ác tính dù rất hiếm.

Hạn chế để nguồn nhiệt từ laptop tiếp xúc lâu với làn da.

Trong bối cảnh máy tính xách tay trở thành công cụ quen thuộc hàng ngày, các bác sĩ cho biết việc tránh đặt máy trực tiếp lên da trần là biện pháp cần thiết để phòng ngừa nguy cơ tổn thương da dễ bị bỏ sót.