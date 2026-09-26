Tỷ phú AI Alexandr Wang gây sốt với chiếc áo 'giàu ngầm'

Tại hội nghị thường niên dành cho nhà phát triển Connect 2026 của Meta hôm 23/9, Alexandr Wang mặc áo phông in hình theo phong cách những năm 1990: phía trên là đầu hươu lớn, bên dưới là con đường mòn trong rừng cùng những con hươu nhỏ, tay áo in dòng chữ "Lake Tahoe". Ông phối áo với quần tối màu và dép Crocs rằn ri.

Sau khi bài phát biểu của Wang tại Connect 2026 được chia sẻ, nhiều người dùng mạng xã hội lập tức chú ý đến trang phục của ông. Một số cho rằng đây là phong cách "giàu ngầm" (quiet luxury), và bộ đồ thực chất rất đắt.

Alexandr Wang tại hội nghị Connect 2026 hôm 23/9. Ảnh: Meta

Tài khoản Goltra trên X phân tích từng món đồ, cho rằng Wang mặc áo Hermès giá 800 USD, quần Loro Piana giá 1.200 USD và dép Ferragamo giá 1.500 USD. Bài đăng thu hút 3,4 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận sau một ngày. Tài khoản gazar47 đăng lại hình ảnh này kèm ghi chú: "Tôi đánh giá rất tích cực về Wang, trông có vẻ anh ấy đã tập gym".

Tuy nhiên, Wang nhanh chóng phủ nhận việc mình mặc đồ xa xỉ, gọi đây là "vu khống". Ông cho biết, mình mua áo trong cửa hàng đồ cũ tại Santa Cruz với giá 30 USD, quần giá 150 USD và dép Crocs khoảng 60 USD. Phản hồi bài đăng của gazar47, Wang hài hước viết: "Thật ra, nếu bạn nói tôi trông cân đối thì tôi chẳng quan tâm bạn nói dối về giá quần áo đến mức nào đâu".

Business Insider nhận xét, trang phục của Wang khớp với cách ông quảng bá cho trợ lý AI Muse của Meta trên mạng: ít mang vẻ tương lai bóng bẩy của một tập đoàn, mà đậm chất hỗn loạn, ngẫu hứng của một nhà sáng lập tích cực hoạt động online.

Alexandr Wang "báo giá" trang phục (ảnh trái). Ảnh: X/Alexandr Wang

Đây không phải lần đầu Wang mặc áo phông hình hươu. Giám đốc AI Meta từng mặc áo này trong chương trình podcast Core Memory hồi tháng 5 và cho một số cuộc họp nội bộ lớn. Business Insider phỏng đoán đây có thể là áo phông vintage thập niên 1990 hiệu "Back to Earth". Có một số mẫu áo của thương hiệu này trên nền tảng thương mại điện tử eBay và Poshmark khá giống với giá khoảng 14-45 USD.

Nhiều giám đốc công nghệ ở Thung lũng Silicon đã tạo ấn tượng với trang phục đặc trưng, như CEO Nvidia Jensen Huang với áo khoác da tối màu hay cố CEO Apple Steve Jobs với áo cổ lọ đen. Tại Meta, CEO Mark Zuckerberg cũng nhiều lần để lại dấu ấn về thời trang. Qua hơn 20 năm thành lập công ty, Zuckerberg từ ăn mặc đơn giản dần trở nên phong cách hơn. Ban đầu, ông trung thành với quần jeans, áo phông xám. Còn hiện cách ăn mặc của ông sinh động hơn, thậm chí tự thiết kế dây chuyền mới.

Alexandr Wang đồng sáng lập startup dán nhãn dữ liệu Scale AI năm 2016, khi 19 tuổi. Giữa năm ngoái, Thung lũng Silicon xôn xao khi Zuckerberg chi 14,3 tỷ USD mua 49% cổ phần của Scale AI, nhưng mục tiêu chính là chiêu mộ Wang về dẫn dắt đội ngũ phát triển trí tuệ nhân tạo. The Verge đánh giá hành động lôi kéo Wang không khác việc mua một ngôi sao bóng đá hay bóng rổ nổi tiếng. Theo Forbes, Wang hiện sở hữu khối tài sản trị giá 3,2 tỷ USD.