Trình làng Galaxy A17 4G, pin 5000 mAh, giá từ 5,19 triệu đồng tại Việt Nam

Chỉ một ngày sau khi bị rò rỉ thông tin trên cửa hàng, Samsung đã chính thức ra mắt Galaxy A17 4G. Thiết bị hiện đã có mặt tại Đức với mức giá khởi điểm 199 euro (khoảng 6,2 triệu đồng) cho phiên bản RAM 6GB/ ROM 128GB. Phiên bản Galaxy A17 LTE tại Việt Nam với RAM 8GB/ ROM 128GB được bán với giá 5,19 triệu đồng.

Galaxy A17 4G.

Thông số kỹ thuật chính của Galaxy A17 4G bao gồm: chip Helio G99; màn hình AMOLED 6,7 inch (độ phân giải FHD+; tốc độ làm mới 90Hz), khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP54 và pin 5.000 mAh với khả năng sạc 25W.

3 màu của Galaxy A17 4G.

Mặt sau máy có camera chính 50MP với chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 5MP và camera chụp cận cảnh - macro 2MP. Chiếc điện thoại này chạy giao diện người dùng One UI 7 dựa trên hệ điều hành Android 15 và Samsung cam kết cung cấp 6 năm cập nhật hệ điều hành và bản vá bảo mật.

Nhìn chung, sản phẩm phù hợp cho người dùng tầm trung, không yêu cầu quá cao về hiệu năng và nhiếp ảnh.