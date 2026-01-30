Trình làng Galaxy A07 5G với pin siêu lớn, màn hình cực mượt

Mẫu điện thoại dòng Galaxy A mới của Samsung, Galaxy A07 5G đã chính thức được ra mắt tại Philippines, đã có trên kệ hàng của một số đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam. Gần đây, sản phẩm này cũng đã được niêm yết trên trang web chính thức của Samsung tại Myanmar.

Ở Philippines, Galaxy A07 5G được trang bị chip xử lý MediaTek Dimensity 6300 8 nhân 6nm. Chiếc điện thoại này có RAM 4GB và bộ nhớ trong lên đến 128GB. Sản phẩm cũng có khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ.

Galaxy A07 5G.

Máy có màn hình LCD 6.7 inch với tần số quét 120Hz, độ sáng HBM 800 nit và độ phân giải HD+.

Ở mặt sau, Galaxy A07 5G có thiết lập camera kép với cảm biến chính 50MP và cảm biến độ sâu 2MP. Camera selfie có độ phân giải 8MP nằm trong chi tiết hình giọt nước.

Một trong những điểm nổi bật của chiếc điện thoại này là viên pin 6.000mAh, lớn hơn nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Thiết bị chạy giao diện One UI 8.0 và sẽ nhận được 6 năm cập nhật hệ điều hành Android cũng như 6 năm vá lỗi bảo mật.

Cụm camera trên Galaxy A07 5G.

Điện thoại có cảm biến vân tay ở bên cạnh, jack cắm tai nghe 3.5mm, hỗ trợ kết nối GPS, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.3, kết nối 5G và cổng USB Type-C. Ngoài ra, Galaxy A07 5G cũng đạt chuẩn chống bụi và nước IP54, dày 8.2mm và nặng 199 gram.

Tại Philippines, Galaxy A07 5G được bán với hai tùy chọn màu: Đen và Tím nhạt. Phiên bản RAM 4GB/ ROM 64GB có giá 8.290 Peso (khoảng 3,6 triệu đồng) và phiên bản RAM 4GB/ ROM 128GB có giá 9.990 Peso (khoảng 4,4 triệu đồng).

Tại Việt Nam, Galaxy A07 5G bản RAM 4GB/ ROM 128GB có giá chỉ 4,39 triệu đồng và có thêm phiên bản Xanh ngọc bích khá đẹp.