Thời điểm vàng mua iPhone cũ với nhiều máy đẹp, giá xuống sâu

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, những người mua iPhone thông minh thường chờ đến cuối năm để tận dụng những lợi ích tối đa từ giá cả, tình trạng máy và sự sẵn có của sản phẩm. Vì vậy, cuối năm là thời điểm mà chu kỳ nâng cấp iPhone diễn ra mạnh mẽ.

Thị trường iPhone likenew hiện tại đang khá nhiều lựa chọn, thậm chí cả các mẫu iPhone 16 hay 17 cũng xuất hiện.

Cụ thể, trong tháng 12 hoặc đầu tháng 1, nhiều người có thói quen bắt đầu nâng cấp lên thiết bị mới và mở ra cơ hội rộng lớn cho thị trường iPhone đã qua sử dụng, nơi nhiều mẫu máy được người dùng bán lại. Điều này đồng nghĩa với việc có nhiều mẫu iPhone trong tình trạng tốt hơn và giá thấp hơn.

Theo khảo sát của phóng viên, lượng hàng tồn kho của các mẫu iPhone likenew hiện tăng lên đáng kể, với nhiều iPhone 12 đến iPhone 16 đã qua sử dụng nhưng vẫn hoạt động tốt, thậm chí có những mẫu rất mới và còn thời gian bảo hành.

Đặc biệt, do đây đang là giai đoạn cao điểm của mùa mua sắm cuối năm nên nhiều cửa hàng tung ra các ưu đãi giảm giá như là cách thanh lý hàng tồn kho trước khi bắt đầu năm mới sau Tết Nguyên đán cũng như thúc đẩy doanh số. Điều này tạo ra một trải nghiệm mua sắm khác biệt, khi giá của những chiếc iPhone likenew thấp hơn bình thường nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Các mẫu iPhone likenew từ cửa hàng uy tín được kiểm tra chất lượng tốt hơn.

Khi mua sắm iPhone đã qua sử dụng, người dùng tốt hơn hết nên chọn các cửa hàng uy tín để đảm bảo các sản phẩm đã được kiểm tra kỹ lưỡng và chất lượng tốt trước khi bán, thậm chí có thời gian bảo hành đổi trả nếu phát hiện lỗi trong thời gian nhất định. Nhờ vậy, người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Được biết, các mẫu iPhone likenew từ đời iPhone 12 trở về sau không chỉ có hiệu năng cao mà còn được thiết kế để hoạt động ổn định với tuổi thọ pin cao, cũng như sẵn sàng hỗ trợ cập nhật trong thời gian dài. Việc mua sắm thông minh vào dịp này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn mang lại trải nghiệm cao cấp.

Chế độ bảo hành cũng trở nên quan trọng hơn vào dịp cuối năm, khi doanh số bán hàng cao đồng nghĩa với việc hàng tồn kho được luân chuyển nhanh chóng. Các giải pháp bảo hiểm từ các cửa hàng uy tín giúp người dùng yên tâm hơn khi mua sắm.

Thậm chí, các mẫu này vẫn được nhiều cửa hàng bảo hành 1 đổi 1 nếu xuất hiện lỗi trong khoảng 7 ngày.

Cuối cùng, việc mua iPhone cũ vào dịp cuối năm không chỉ mang lại lợi ích về giá cả mà còn góp phần giảm thiểu rác thải điện tử. Khi ngày càng nhiều thiết bị được tái sử dụng, việc lựa chọn iPhone cũ không chỉ là một quyết định thông minh mà còn có ý nghĩa với môi trường.

Tóm lại, cuối năm là thời điểm chiến lược nhất để mua iPhone cũ. Với hàng tồn kho dồi dào, giá cả hợp lý và nhiều lựa chọn, người tiêu dùng có thể nâng cấp mà không cần lo lắng về chi phí.