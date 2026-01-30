Android 17 lộ diện với diện mạo được lột xác hoàn toàn

Dù còn vài tháng nữa mới đến sự kiện Google I/O, nhưng những hình ảnh rò rỉ về Android 17 đã khiến cộng đồng yêu công nghệ đứng ngồi không yên. Với mã hiệu "Cinnamon Bun", phiên bản Android năm nay tập trung mạnh vào việc tối ưu hóa thị giác và cá nhân hóa sâu sắc.

Giao diện làm mờ hình nền lạ mắt của Android 17.

Thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là hiệu ứng kính mờ (blur) trên toàn bộ hệ thống. Từ menu nguồn cho đến các bảng điều khiển, Android 17 mang đến một diện mạo mới đầy tinh tế, giúp các yếu tố đồ họa trở nên có chiều sâu. Phong cách này được đánh giá là đối trọng trực tiếp với ngôn ngữ thiết kế của Apple trên iOS 26, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của Google.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Google cho phép người dùng tách biệt hoàn toàn bảng thông báo và khu vực cài đặt nhanh. Điều này giúp màn hình điện thoại bớt rối rắm và người dùng có thể truy cập các phím tắt như Wi-Fi, Bluetooth chỉ với một cú chạm duy nhất thay vì phải thực hiện nhiều thao tác như trước.

Tính năng quay phim màn hình cũng được tái định nghĩa với giao diện dạng "viên thuốc" gọn gàng, không còn chiếm dụng quá nhiều không gian hiển thị. Mọi quyền kiểm soát âm thanh và điểm chạm đều được tích hợp ngay trong tầm tay, giúp các nhà sáng tạo nội dung dễ dàng làm việc ngay trên thiết bị di động.

Giao diện quay phim màn hình mới của Android 17.

Theo kế hoạch, Android 17 sẽ sớm ra mắt phiên bản ổn định vào giữa năm 2026, hứa hẹn tạo nên một làn sóng nâng cấp mới cho người dùng smartphone toàn cầu.