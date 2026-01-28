Trình làng Galaxy Z Flip 7 phiên bản Olympic đẹp lạ lùng

Mới đây, Samsung đã chính thức giới thiệu Galaxy Z Flip7 phiên bản Olympic. Đây là sản phẩm mới nhất trong chuỗi phiên bản đặc biệt được Samsung sản xuất cho Thế vận hội. Sắp tới, Thế vận hội Mùa đông Milano Cortina 2026 sẽ diễn ra từ ngày 4 - 22/2.

Galaxy Z Flip7 phiên bản Olympic.

Như thường lệ, Samsung sẽ tặng một chiếc Galaxy Z Flip7 phiên bản Olympic cho mỗi vận động viên tham gia thi đấu, tổng cộng gần 3.800 chiếc từ khoảng 90 quốc gia. Vì vậy, đây là phiên bản giới hạn.

Galaxy Z Flip7 phiên bản Olympic "giới thiệu thiết kế mang tính biểu tượng, kỷ niệm sự tham gia của các vận động viên tại Thế vận hội Mùa đông Olympic và Paralympic, cung cấp các dịch vụ thiết thực, giúp nâng cao trải nghiệm của họ tại Cuộc thi Olympic".

Galaxy Z Flip7 phiên bản Olympic có thiết kế đặc biệt.

Màu xanh lam ở mặt sau máy thể hiện "phong cách độc đáo của Milano Cortina 2026" và sự cộng hưởng văn hóa của màu xanh da trời Ý". Ngoài ra, màu sắc này "cũng phản ánh tinh thần đoàn kết và tinh thần thể thao được thể hiện bởi Thế vận hội Olympic".

Khung kim loại màu vàng "tượng trưng cho sự xuất sắc và những khoảnh khắc trên bục vinh quang của các vận động viên". Thêm nữa, thiết bị đi kèm với một vỏ nam châm trong suốt, nam châm có hình tròn màu xanh lam, được bao quanh bởi những chiếc lá nguyệt quế vàng, là "biểu tượng của chiến thắng".

Galaxy Z Flip7 phiên bản Olympic có thiết kế giao diện đặc biệt.

Về phần mềm, Galaxy Z Flip7 phiên bản Olympic có những hình nền đặc biệt, "bộ ứng dụng và dịch vụ thiết yếu được cài đặt sẵn để hỗ trợ các vận động viên trong suốt Milano Cortina 2026". Ví dụ, Galaxy Athlete Card cho phép họ trao đổi hồ sơ kỹ thuật số và tham gia các hoạt động tương tác, Athlete365 cung cấp hỗ trợ về hiệu suất và sức khỏe tinh thần cũng như cung cấp thông tin quan trọng về cuộc thi. Ngoài ra, các ứng dụng khác cũng được cài đặt sẵn: ứng dụng chính thức của Thế vận hội Olympic, Đường dây nóng IOC và PinQuest.

Galaxy Z Flip7 phiên bản Olympic sẽ được dành riêng cho các vận động viên.

Các vận động viên thậm chí sẽ nhận được một eSIM 5G 100GB từ Samsung. Galaxy Z Flip7 Olympic Edition sẽ được phân phối tại các Làng Olympic trên khắp 6 thành phố bắt đầu từ ngày 30/1.