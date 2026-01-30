NASA dùng AI tìm thấy 7.000 thế giới mới, vũ trụ đông đúc hơn chúng ta tưởng

Cuộc truy tìm sự sống và những vùng đất mới ngoài hệ Mặt Trời vừa nhận được một "trợ thủ" đắc lực. Các nhà khoa học tại NASA mới đây đã trình làng ExoMiner++, một mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng rà soát dữ liệu không gian với tốc độ và độ chính xác vượt xa con người. Kết quả đầu tiên thật kinh ngạc cho thấy có tới 7.000 ứng viên hành tinh mới đã được đưa vào tầm ngắm.

Công cuộc tìm kiếm các hành tinh đang có thêm trợ thủ đắc lực.

Trong quá khứ, việc xác nhận một hành tinh mới đòi hỏi các nhà thiên văn phải dành hàng tháng trời để phân tích các biểu đồ ánh sáng phức tạp. Nhưng với khối lượng dữ liệu khổng lồ từ kính viễn vọng TESS và Kepler, sức người là không đủ. ExoMiner++ xuất hiện như một "bộ lọc" thông minh, có thể phân biệt chính xác đâu là tín hiệu của một hành tinh thực sự và đâu là nhiễu vũ trụ giữa hàng trăm ngàn tín hiệu nhận được.

Điểm khác biệt của dự án này chính là tính minh bạch. NASA đã công khai mã nguồn của ExoMiner++ trên toàn cầu. Điều này có nghĩa là bất kỳ nhà khoa học nào, dù ở Mỹ, Việt Nam hay bất cứ đâu, đều có thể sử dụng công cụ này để săn tìm hành tinh từ kho dữ liệu mở của NASA.

"Trí tuệ nhân tạo đang trở thành chìa khóa để mở ra những cánh cửa mà chúng ta từng nghĩ là không thể chạm tới", một chuyên gia tại NASA Ames chia sẻ. Với sự xuất hiện của các kính viễn vọng thế hệ mới như Nancy Grace Roman, số lượng hành tinh được phát hiện nhờ AI hứa hẹn sẽ còn bùng nổ trong vài năm tới, mở ra hy vọng tìm thấy một "Trái Đất thứ hai" trong tương lai gần.