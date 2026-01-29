Tương lai của smartphone màn hình gập không phải là thiết kế gập 3

Sau nhiều năm phát triển, điện thoại màn hình gập vẫn chưa thoát khỏi cảm giác “ở giữa đường”. Chúng gây tò mò, tạo được hiệu ứng công nghệ nhưng với phần lớn người dùng phổ thông, đây vẫn là một lựa chọn khó thuyết phục về tính thực tế, độ bền và giá trị sử dụng lâu dài.

Ảnh minh họa.

Khi các mẫu tri-fold (smartphone màn hình gập ba) bắt đầu xuất hiện, câu hỏi đặt ra không phải là “có ấn tượng không?” mà là “người dùng được lợi gì?”. Và câu trả lời vẫn chưa thật sự rõ ràng.

Điện thoại gập vẫn đang tự loay hoay với chính mình

Trong nhiều năm qua, điện thoại màn hình gập vẫn có nhiều điểm yếu. Chúng khá nặng do phải xếp chồng nhiều lớp linh kiện, tỷ lệ màn hình vuông gây khó chịu khi xem phim hay làm việc, nếp gấp dù đã mờ nhưng vẫn còn, cùng với đó là nỗi lo về độ bền và chi phí sửa chữa. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng các hãng đã có tiến bộ đáng kể, đặc biệt trong giai đoạn 2024–2025, khi máy mỏng hơn, nhẹ hơn và hoàn thiện tốt hơn.

Galaxy Z Fold 7.

Sức hút của điện thoại gập nằm ở lời hứa về một thiết bị “tất cả trong một”: vừa là smartphone, vừa có thể thay thế tablet trong nhiều tình huống. Người dùng kỳ vọng chỉ cần mở máy ra là có ngay một màn hình đủ lớn để làm việc với bảng tính, xem phim trọn vẹn, học tập, chơi game hay xử lý mạng xã hội một cách thoải mái. Chính kỳ vọng này đã đẩy ngành công nghiệp đi xa hơn, tìm đến những thiết kế mới như tri-fold.

Tri-fold: Phức tạp hơn nhưng giá trị sử dụng tăng không tương xứng

Về mặt trình diễn công nghệ, điện thoại màn hình gập ba thực sự rất ấn tượng. Việc mở một thiết bị nhỏ gọn thành một màn hình gần tương đương tablet tỷ lệ 16:9 mang lại cảm giác “wow” rõ rệt. Nhưng khi nhìn dưới góc độ người dùng thực tế, tri-fold lại bộc lộ nhiều vấn đề.

Thứ nhất là chi phí. Thứ hai là trọng lượng và độ dày. Thứ ba là độ bền. Hai bản lề đồng nghĩa với gấp đôi điểm rủi ro trong khi màn hình OLED dẻo vẫn là linh kiện rất nhạy cảm.

Đó là chưa kể, việc cố làm thiết bị mỏng khiến không gian dành cho camera bị thu hẹp, dẫn đến những hệ thống camera kém ấn tượng hơn so với smartphone cao cấp thông thường. Với người dùng phổ thông, đây là một sự đánh đổi khó chấp nhận.

Khi điện thoại màn hình gập chỉ là bước đệm công nghệ

Thực tế cho thấy, điện thoại màn hình gập có thể không phải là đích đến cuối cùng. Chúng giống một bước chuyển tiếp cần thiết để ngành công nghiệp làm quen với màn hình dẻo, bản lề phức tạp và cách sử dụng mới. Nhưng về lâu dài, một giải pháp linh hoạt hơn có thể sẽ thay thế hoàn toàn khái niệm “màn hình gập”.

Huawei Mate XT.

Đó là lúc điện thoại màn hình cuộn (rollable) được nhắc đến như một hướng đi hợp lý hơn. Thay vì gập màn hình lại, thiết bị sử dụng màn hình dẻo cuộn vào bên trong thân máy. Khi cần, người dùng chỉ việc kéo hoặc kích hoạt cơ chế mở rộng để màn hình dài hoặc rộng ra theo nhu cầu.

Màn hình cuộn: Lợi ích thực tế rõ ràng hơn cho người dùng

Điểm mạnh lớn nhất của màn hình cuộn là tính linh hoạt. Người dùng không bị bó buộc vào một tỷ lệ cố định. Cần xem phim thì mở rộng ngang, cần đọc tài liệu hay lướt mạng xã hội thì chỉ mở vừa đủ. Chúng không còn nếp gấp giữa màn hình, không có khu vực đen, gây lãng phí không gian màn hình.

Về thiết kế, điện thoại màn hình cuộn mở ra nhiều khả năng. Khi cuộn lại, máy vẫn gọn trong túi quần nhưng sẵn sàng biến hình khi cần làm việc hay giải trí.

Dĩ nhiên, công nghệ cuộn cũng có thách thức. Cơ chế motor có thể làm máy nặng hơn, chi phí cao hơn và đặt ra câu hỏi về độ bền. Nhưng nếu các hãng chọn giải pháp bán cơ học hoặc cơ chế kéo tay thay vì motor tự động, nhiều vấn đề có thể được giải quyết: nhẹ hơn, rẻ hơn và ít rủi ro hỏng hóc hơn.

Tương lai smartphone thuộc về tính “linh hoạt”, không phải “gập nhiều lần”

Từ góc nhìn người dùng, giá trị lớn nhất không nằm ở việc thiết bị gập được bao nhiêu lần mà là chúng sử dụng tốt đến đâu. Điện thoại màn hình cuộn mang lại tỷ lệ màn hình biến đổi, thiết kế gọn gàng và trải nghiệm liền mạch. Đây là những điều mà điện thoại màn hình gập, kể cả tri-fold khó có thể đạt được.

Ý tưởng màn hình cuộn của Samsung.

Ở thời điểm hiện tại, điện thoại màn hình gập vẫn đủ hấp dẫn để khám phá và sử dụng trong một số kịch bản nhất định. Nhưng nếu nói về “đích đến” của smartphone màn hình linh hoạt, đó không phải là màn hình gập ba, màn hình gập bốn mà là những thiết bị có thể thay đổi hình dạng một cách tự nhiên, không nếp gấp, không ràng buộc.

Với người tiêu dùng, điều này đồng nghĩa với hy vọng về những chiếc điện thoại vừa gọn nhẹ khi mang theo, vừa đủ lớn khi sử dụng, bền hơn và đáng tiền hơn. Đó mới là tương lai thực sự đáng chờ đợi của smartphone màn hình linh hoạt.