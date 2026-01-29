Galaxy S26 Ultra lộ thêm màu mới siêu đẹp

Theo các tin đồn mới nhất, Galaxy S26 Ultra - mẫu flagship sắp ra mắt của Samsung sẽ có ít nhất 6 màu, bao gồm: đen, trắng, xanh da trời, tím cobalt, bạc ánh bóng và vàng hồng. Dù hai màu đen và trắng vẫn hiện diện như thường lệ, chính những sắc màu mới mẻ mới là thứ thu hút sự chú ý của đông đảo người quan tâm.

Galaxy S26 Ultra sẽ có màu tím.

Một cuộc khảo sát về màu sắc được yêu thích trên Galaxy S26 Ultra cho thấy phần lớn người dùng nghiêng về các lựa chọn mới thay vì trung thành với đen hay trắng. Chỉ hơn 11% người tham gia cho biết họ sẽ chọn phiên bản màu trắng. Khoảng 23% thích màu xanh da trời trong khi 29% vẫn muốn giữ màu đen quen thuộc. Đáng chú ý, gần 36% người được hỏi nói rằng tím cobalt là màu họ yêu thích nhất, vượt lên trên tất cả các tùy chọn còn lại.

Kết quả này phản ánh một sự dịch chuyển rõ rệt trong thị hiếu. Trong nhiều năm, đen và trắng gần như luôn là hai gam màu “an toàn”, được số đông lựa chọn vì dễ phối phụ kiện, ít lỗi mốt và giữ giá tốt khi bán lại. Tuy nhiên, khảo sát lần này cho thấy sức hút chưa từng có của các màu sắc mới, đặc biệt là tím cobalt. Nếu màu vàng hồng cũng được đưa vào khảo sát, chúng cũng sẽ nhận được sự quan tâm đáng kể.

Galaxy S26 Ultra sẽ có 4 màu này.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện ở Samsung. Sau vài năm trung thành với các tông màu trung tính và trầm, cả Apple lẫn Samsung đang quay lại với những sắc màu nổi bật hơn. iPhone 17 Pro có phiên bản Cosmic Orange, các mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn lại có thêm tùy chọn tím và xanh lá. Ngay cả màu trắng trên Galaxy S26 Ultra cũng sẽ sáng hơn rõ rệt so với các thế hệ gần đây.

Việc người dùng hào hứng với các gam màu mới có thể là dấu hiệu cho thấy họ muốn điện thoại không chỉ là thiết bị công nghệ mà còn là một phụ kiện thể hiện cá tính.

Dĩ nhiên, vẫn còn phải chờ xem khi Galaxy S26 Ultra chính thức bán ra, bao nhiêu trong số những người “bỏ phiếu” cho tím cobalt hay vàng hồng thực sự sẽ mua chúng. Nhưng nếu doanh số phản ánh đúng xu hướng khảo sát, thị trường smartphone sẽ bước vào một giai đoạn “phục hưng” của những gam màu táo bạo hơn, sau nhiều năm bị thống trị bởi đen, trắng và xám.