Trung Quốc lập kỷ lục thế giới về nam châm siêu dẫn

Theo thông tin từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các nhà nghiên cứu nước này đã chế tạo thành công một nam châm siêu dẫn hoàn toàn có từ trường trung tâm đạt 35,6 tesla, phá vỡ kỷ lục thế giới 32 tesla do Phòng thí nghiệm từ trường mạnh quốc gia Mỹ thiết lập. Cường độ từ trường này tương đương với hơn 700.000 lần cường độ từ trường Trái Đất.

Hệ thống nam châm từ trường cao siêu dẫn. Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc

Nam châm này được lắp đặt tại cơ sở nghiên cứu tổng hợp về điều kiện khắc nghiệt, một cơ sở hạ tầng khoa học quốc gia quan trọng nằm ở Thành phố Khoa học Hoài Nhu, Bắc Kinh. Đây hiện là nam châm siêu dẫn duy nhất trên thế giới có khả năng cung cấp từ trường cực mạnh trên 30 tesla cho các thí nghiệm khoa học, củng cố vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trong công nghệ nam châm từ trường mạnh. Thiết bị này lần đầu tiên đạt được từ trường 30 tesla vào năm 2023.

Nam châm 35,6 tesla sẽ hoạt động phối hợp với các nền tảng nghiên cứu điều kiện khắc nghiệt khác tại cơ sở này, hỗ trợ mạnh mẽ cho các nhà khoa học khám phá thế giới vi mô của vật chất.

Nam châm siêu dẫn, với đặc điểm điện trở bằng không, độ ổn định cao và tiêu thụ năng lượng thấp khi hoạt động ở nhiệt độ cực thấp, là một trong những thiết bị cốt lõi trong khoa học công nghệ hiện đại, có giá trị ứng dụng lớn trong các cơ sở khoa học lớn, dụng cụ khoa học tiên tiến, thiết bị y tế cao cấp, năng lượng, giao thông và thiết bị quốc phòng đặc chủng.

Theo truyền thông Trung Quốc, bước đột phá này đánh dấu việc nước này đạt được năng lực tiên tiến quốc tế trong các ứng dụng siêu dẫn nhiệt độ cao và dự kiến ​​sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho các nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, như khoa học vật chất, khoa học sự sống và phản ứng nhiệt hạch.

Còn theo các chuyên gia trong ngành ở Trung Quốc, thành tựu phá kỷ lục thế giới này là một bước đột phá lớn trong công nghệ từ trường mạnh của Trung Quốc, giúp các nhà nghiên cứu khám phá những quy luật chưa biết của thế giới vi mô và đẩy nhanh các khám phá khoa học quan trọng cũng như những đổi mới công nghệ trong nghiên cứu cơ bản và sản xuất thiết bị cao cấp ở Trung Quốc, thậm chí trên toàn cầu.

Được biết, các nhà khoa học Trung Quốc đã lên kế hoạch vượt qua cường độ từ trường 40 tesla để nâng cao hiệu suất tổng thể của nam châm, cũng như tăng công suất làm lạnh của tủ lạnh heli lỏng để giảm chi phí dài hạn cho việc duy trì môi trường nhiệt độ thấp.