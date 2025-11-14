Realme Neo 8 lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Gen 5 và pin khủng 8.000 mAh

Trong thời gian sắp tới, một số điện thoại trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 5 dự kiến sẽ được ra mắt. Các thiết bị được đồn đoán bao gồm OnePlus Ace 6T, Vivo S50 Pro Mini, Moto X70 Ultra, Oppo K13 Turbo Pro và một mẫu điện thoại từ Meizu. Đặc biệt, một thông tin rò rỉ mới cho thấy Realme Neo 8 cũng có khả năng được trang bị chipset này.

Ảnh minh họa

Chuyên gia rò rỉ uy tín Digital Chat Station đã tiết lộ thông số kỹ thuật của một chiếc điện thoại Realme sắp ra mắt, mặc dù không nêu rõ tên. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng đó có thể là Realme Neo 8. Theo thông tin rò rỉ, Realme Neo 8 sẽ sở hữu màn hình OLED 6,78 inch với thiết kế phẳng, độ phân giải 1,5K và cảm biến vân tay siêu âm tích hợp trong màn hình.

Chiếc điện thoại này được cho là sẽ trang bị chipset Snapdragon 8 Gen 5 và pin silicon dung lượng lớn khoảng 8.000 mAh, hứa hẹn mang lại thời lượng pin vượt trội cho người dùng. Về khả năng chụp ảnh, Neo 8 sẽ có camera chính 50 megapixel với cảm biến lớn. Dự kiến, máy sẽ chạy trên giao diện Realme UI 7 dựa trên Android 16.

Realme Neo 8 được xem là phiên bản kế nhiệm của Neo 7, mẫu điện thoại sử dụng chip Dimensity 9300 Plus, ra mắt vào tháng 12 năm 2024. Do đó, Neo 8 có thể sẽ được giới thiệu vào tháng tới. Dòng sản phẩm Neo 8 cũng dự kiến sẽ bao gồm một mẫu điện thoại chạy chip Dimensity 8500, có thể mang tên Realme Neo 8 SE và ra mắt vào quý 1 năm 2026.

Ngoài ra, Realme cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của Realme GT 8 Pro trên thị trường toàn cầu. Sản phẩm này dự kiến sẽ được giới thiệu vào ngày 20 tháng 11 tại Ấn Độ và có mặt tại châu Âu vào ngày 24 tháng 11.