Vừa đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán, người dùng Internet liên tục tìm "giỗ tổ Hùng Vương nghỉ mấy ngày"

Theo thống kê từ Google Trends trong 24 giờ qua, cụm từ “giỗ tổ Hùng Vương 2026 nghỉ mấy ngày” bất ngờ vươn lên vị trí cao trong danh sách truy vấn tăng trưởng mạnh, được gắn nhãn bùng nổ. Ngay phía sau là các từ khóa na ná như “lịch nghỉ giỗ tổ Hùng Vương 2026”, “giỗ tổ Hùng Vương 2026”,...

Xu hướng tìm kiếm nổi bật 24 giờ qua tính tới 9h sáng 23/2.

"Giỗ tổ Hùng Vương 2026 nghỉ mấy ngày" tăng trưởng đột phá về lượt tìm kiếm trên Google.

Thời điểm bắt đầu tăng trưởng của truy vấn này được ghi nhận khoảng 8 giờ trước khi bảng xu hướng được cập nhật. Con số tìm kiếm 500+ tuy không phải mức cao nhất trên nền tảng, nhưng tốc độ tăng tới 200% cho thấy sức nóng đáng kể so với mặt bằng chung.

Một phần nguyên nhân khiến chủ đề này leo top là do lịch nghỉ năm 2026 có sự sắp xếp khá thuận lợi. Theo quy định, ngày giỗ tổ Hùng Vương năm 2026 rơi vào Chủ nhật (ngày 26/4 dương lịch). Do trùng ngày nghỉ cuối tuần, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ hai (ngày 27/4).

Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương sẽ kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ Bảy (ngày 25/4) đến hết thứ Hai (ngày 27/4). Khoảng nghỉ này tạo thành quãng “xả hơi” đầu tiên sau Tết, nên việc người lao động chủ động tra cứu từ sớm là dễ hiểu.

Không dừng lại ở đó, hai ngày lễ lớn tiếp theo là 30/4 và 1/5 năm 2026 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người không làm việc thứ Bảy, kỳ nghỉ sẽ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5.

Các ngày nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 chỉ cách nhau 2 ngày làm việc xen giữa.

Dễ thấy hai kỳ nghỉ giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 khá sát nhau: Sau khi nghỉ giỗ tổ Hùng Vương, người lao động chỉ đi làm lại 2 ngày rồi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Lịch nghỉ liền mạch như vậy thường khiến nhu cầu tìm kiếm tăng mạnh, vì nhiều người muốn xin nghỉ phép luôn đoạn giữa để lên kế hoạch du lịch, về quê hoặc sắp xếp công việc từ sớm.

Ngoài chủ đề nghỉ lễ, bảng xu hướng còn ghi nhận một số từ khóa đáng chú ý khác. “Ngày vía thần tài” xuất hiện trong danh sách với hơn 500 lượt tìm kiếm và mức tăng 100%, phản ánh nhu cầu xem ngày tốt, mua vàng hoặc tra cứu phong tục đầu năm vẫn chưa hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, “lịch vạn niên 2026” cũng tăng trưởng mạnh, cho thấy nhiều người đang xem trước các mốc thời gian quan trọng trong năm mới, từ cưới hỏi, khai trương cho đến kế hoạch cá nhân.

Một số truy vấn khác như “lãi suất ngân hàng”, “đại học ngoại ngữ” hay “tin nhanh” cũng lọt top, nhưng mức độ quan tâm vẫn thấp hơn nhóm từ khóa liên quan lịch nghỉ lễ.