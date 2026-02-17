Những kỷ lục Guinness thế giới độc đáo về loài ngựa

Nhân dịp Tết Bính ngọ 2026, hãy cùng khám phá những kỷ lục Guinness thế giới độc đáo nhất từng được ghi nhận về loài ngựa.

Con ngựa cao nhất thế giới: 2,1m

Theo Sách kỷ lục Guinness, con ngựa được công nhận cao nhất thế giới có tên Big Jake, với chiều cao 2,1m khi chưa đóng móng sắt. Con ngựa này thuộc giống Gelding của Bỉ, do trang trại Smokey Hollow ở Poynette, bang Wisconsin, Mỹ nuôi dưỡng. Tuy cao hơn 2m và nặng hơn 1 tấn nhưng Big Jake lại được nhận xét là một con ngựa thân thiện và thích đùa.

Con ngựa thấp nhất thế giới: 0,44m

Trái ngược với Big Jake, con ngựa cái mang tên Thumbelina thuộc giống ngựa lùn Miniature có chiều cao chỉ 0,44m và nặng 27kg, thấp bé nhất thế giới. Thumbelina sinh ra và lớn lên tại trang trại Goose Creek ở St Louis, bang Missouri, Mỹ.

Có rất nhiều kỷ lục Guinness độc đáo về loài ngựa từng được ghi nhận. Ảnh: Guinness

Con ngựa có đuôi dài nhất: 4m

Kỷ lục về chiếc đuôi ngựa dài nhất đang thuộc về một con ngựa tên Golden Shante thuộc giống Shetland. Con ngựa chào đời vào năm 1993 sở hữu đuôi dài tới hơn 4m.

Vận tốc nhanh nhất của ngựa đua: 70,8 km/h

Tại giải đua ngựa bang Pennsylvania, Mỹ vào tháng 5/2008, một con ngựa mang tên Winning Brew đã đạt được vận tốc 70,8 km/h khi tham gia nội dung đua cự ly ngắn.

Con ngựa đắt nhất thế giới: 16 triệu USD

Vào tháng 2/2006, con ngựa đua 2 năm tuổi Forestry đã được bán đấu giá công khai với số tiền thu về cuối cùng lên tới 16 triệu USD (khoảng 416 tỷ đồng).

Số ngựa kéo chung một xe nhiều nhất: 141 con

Tại một sự kiện ở Aubagne, Pháp vào tháng 12/2005, đã có một chiếc xe đặc biệt do 141 con ngựa kéo cùng lúc, tạo thành một hàng dài 409m. Chiếc xe này đã di chuyển tổng cộng 1,5km trên khắp các đường phố ở Aubagne.