10 việc nên làm đầu xuân để mở lộc, đón may mắn cả năm

Làm việc thiện, gieo mầm phúc đức

Tết là dịp sum vầy, khi mọi gia đình quây quần bên nhau trong không khí ấm áp. Thế nhưng, đâu đó vẫn còn những mảnh đời thiếu thốn, những hoàn cảnh kém may mắn chưa có được một cái Tết đủ đầy. Bởi vậy, sẻ chia với người nghèo, người cơ nhỡ thông qua những hoạt động thiện nguyện đầu năm không chỉ mang lại niềm vui cho người nhận, mà còn giúp người trao gửi gieo thêm phúc lành.

Theo quan niệm truyền thống, làm việc thiện đầu năm là cách “tích đức”, vun bồi phước báu cho bản thân và gia đình, để năm mới thêm nhiều điều tốt đẹp.

Du xuân lễ chùa, cầu an đầu năm

Đi lễ chùa đầu xuân là một phong tục đẹp của người Việt. Trong khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời, nhiều gia đình cùng nhau đến chùa thắp hương, cầu mong sức khỏe, bình an và tài lộc cho năm mới.

Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc lễ chùa còn là dịp để mỗi người tìm về sự thanh tịnh, thả lòng giữa không gian trong lành của những ngày đầu năm.

Người dân nô nức đi chùa cầu an đầu năm mới

Chăm hoa nở rộ ngày Tết

Hoa xuân tượng trưng cho sự sinh sôi, khởi sắc. Theo quan niệm dân gian, nếu hoa trong nhà tươi tốt, nở rộ đúng dịp đầu năm thì đó là điềm báo của một năm an lành, thịnh vượng. Ngược lại, hoa héo úa trong những ngày Tết thường bị xem là điều không may.

Vì thế, các gia đình thường chăm chút kỹ lưỡng cho chậu mai, cành đào hay những loài hoa trưng Tết, mong sắc xuân bung nở trọn vẹn trong ngày đầu năm.

Thưởng thức món ăn mang ý nghĩa may mắn

Ẩm thực ngày Tết không chỉ phong phú mà còn gửi gắm nhiều thông điệp tốt lành. Người xưa quan niệm, khởi đầu năm mới bằng những món ăn cát tường sẽ giúp cả năm suôn sẻ.

Canh khổ qua với ý nghĩa “khổ qua”, mọi vất vả sẽ ở lại phía sau.

Các món từ cá tượng trưng cho tài lộc, dư dả.

Mì trường thọ gửi gắm ước mong sống lâu, mạnh khỏe.

Trái cây hình tròn biểu trưng cho sự viên mãn, đủ đầy.

Mỗi món ăn là một lời cầu chúc giản dị nhưng đầy hy vọng cho năm mới.

Giữ gìn hòa khí trong gia đình

Tết là thời khắc đoàn viên, vì vậy sự êm ấm, thuận hòa trong gia đình được đặt lên hàng đầu. Dân gian tin rằng nếu những ngày đầu năm xảy ra cãi vã, xung đột thì cả năm dễ gặp điều không suôn sẻ. Bởi vậy, mỗi người thường nhường nhịn, giữ lời ăn tiếng nói chừng mực để không khí xuân luôn vui tươi, đầm ấm.

Ưu tiên trang phục sắc đỏ, vàng

Đỏ và vàng là hai gam màu tượng trưng cho may mắn, tài lộc và thịnh vượng. Diện trang phục mang những sắc màu này trong những ngày đầu năm được xem là cách thu hút vượng khí, gửi gắm mong ước một năm hanh thông, phát đạt.

Mua muối đầu năm

Câu nói “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” đã in sâu trong đời sống người Việt. Muối được cho là có khả năng xua đuổi điều xấu, giữ gìn sự đậm đà, gắn kết trong gia đình. Vì thế, mua một ít muối đầu năm mang ý nghĩa cầu mong may mắn và hạnh phúc sẽ “mặn mà” suốt cả năm.

Chọn người hợp tuổi xông đất

Xông đất đầu năm là tục lệ quen thuộc trong ngày mùng Một. Gia chủ thường mời người hợp tuổi, hợp mệnh đến nhà đầu tiên trong năm mới, với niềm tin rằng vị khách ấy sẽ mang theo vận may, giúp mọi việc trong năm được thuận buồm xuôi gió.

Mừng tuổi và trao lời chúc tốt đẹp

Mừng tuổi đầu xuân là nét đẹp truyền thống, thể hiện sự trân trọng và yêu thương giữa các thế hệ. Những lời chúc an khang, thịnh vượng, bình an trao nhau trong ngày Tết không chỉ tạo nên không khí vui tươi mà còn mở ra hy vọng về một năm rực rỡ phía trước.

Chọn hướng xuất hành thuận lợi

Nhiều người tin rằng, xuất hành đúng ngày, đúng giờ và đúng hướng sẽ giúp vận trình năm mới hanh thông hơn. Việc xem hướng xuất hành vì thế trở thành thói quen của không ít gia đình, đặc biệt với những ai làm ăn, kinh doanh, mong một năm suôn sẻ và nhiều cơ hội tốt lành.