Intel vượt mặt Samsung và TSMC, tung chip 1,8nm khiến ngành bán dẫn "chao đảo"

Intel vừa công bố một cột mốc quan trọng trong ngành bán dẫn khi giới thiệu tiến trình sản xuất chip 1,8nm (quy trình 18A), vượt qua cả Samsung và TSMC về độ tiên tiến. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Samsung chuẩn bị thương mại hóa chip 2nm, trong khi TSMC vẫn duy trì quy trình 3nm trên các dòng chip cao cấp.

Kiến trúc CPU Panther Lake nhận được sự quan tâm từ giới công nghệ.

Theo Intel, kiến trúc CPU Panther Lake sẽ là nền tảng PC AI đầu tiên trên thế giới được sản xuất bằng quy trình 18A. Các chip này đang được sản xuất tại nhà máy Ocotillo Fab 52 ở Arizona (Mỹ) và dự kiến ra mắt cuối năm nay dưới thương hiệu Intel Core Ultra series 3.

Đây là thành tích vô cùng ấn tượng dành cho Intel khi mà Samsung chỉ mới dự kiến tung ra Exynos 2600 dùng tiến trình 2nm, trong khi Apple, Qualcomm và MediaTek vẫn trung thành với công nghệ 3nm của TSMC cho các SoC mới nhất. Việc Intel tiến trước một bước với chip 1,8nm giúp hãng tạo ra lợi thế công nghệ đáng kể, mở lại cuộc đua vốn từng bị TSMC và Samsung thống trị.

Những năm gần đây, Intel liên tục gặp khó khăn khi tụt lại phía sau hai đối thủ Châu Á. Việc sản xuất hàng loạt chip 1,8nm không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn là “bước hồi sinh” quan trọng giúp công ty lấy lại niềm tin từ thị trường và duy trì thế cạnh tranh, hạn chế nguy cơ độc quyền trong ngành bán dẫn.

Intel đang đi đúng lộ trình ra mắt bộ xử lý mà mình vạch ra trước đó.

Tuy nhiên, thách thức lớn vẫn còn ở phía trước. Dù đã công bố kế hoạch thương mại hóa chip 1,8nm, Intel cần đạt tỷ lệ năng suất từ 70-80% để đảm bảo quy trình sản xuất ổn định. Các nguồn tin nội bộ cho biết, tính đến đầu năm nay, năng suất thực tế sản xuất chip của Intel mới chỉ đạt khoảng 10%, con số cho thấy hành trình hiện thực hóa tham vọng của Intel vẫn còn nhiều gian nan.