Casio giới thiệu đồng hồ G-SHOCK lấy cảm hứng từ samurai, chỉ 800 chiếc toàn thế giới

Theo Gizmochina, Casio đang chuẩn bị cho ra mắt mẫu đồng hồ G-SHOCK MRG-B2000KT-3A, một sản phẩm phiên bản giới hạn được lấy cảm hứng từ kiếm samurai và nghệ thuật Nhật Bản. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng thông tin rò rỉ cho thấy mẫu đồng hồ này sẽ tiếp tục phát huy chất liệu cao cấp và kỹ thuật chế tác tinh xảo của dòng MR-G.

Chỉ có 800 chiếc G-SHOCK MRG-B2000KT-3A được sản xuất trên toàn cầu, mỗi chiếc đều sở hữu vành bezel được chạm khắc thủ công độc đáo. Thiết kế của đồng hồ lấy cảm hứng từ kurogane-tsuba, phần bảo vệ tay của kiếm samurai, giúp kim không bị trượt. Qua thời gian, tsuba đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật, phản ánh đẳng cấp và gu thẩm mỹ của người sở hữu.

Casio đã hợp tác với nghệ nhân bậc thầy Masao Kobayashi để khắc hình phượng hoàng trên vành đồng hồ. Trong thần thoại Nhật Bản, phượng hoàng, hay Hōō, tượng trưng cho hòa bình, thịnh vượng và trí tuệ. Kobayashi đã sử dụng kỹ thuật shishiai-bori, một phương pháp khắc nổi truyền thống, để tạo ra những chi tiết tinh xảo cho sản phẩm. Mỗi vành bezel đều được chạm khắc thủ công riêng biệt, đảm bảo không có hai chiếc đồng hồ nào giống hệt nhau.

Vỏ và vành bezel của đồng hồ được làm từ hợp kim titan Ti64, đã được kết tinh lại để tăng cường độ bền và khả năng chống trầy xước. Cả hai đều được hoàn thiện bằng lớp phủ DLC màu đồng với họa tiết hình học thô. Chiếc đồng hồ nặng khoảng 138 gram và có kích thước 54,7 × 49,8 × 16,9 mm. Dây đeo được làm từ cao su fluoro, mang lại sự mềm dẻo, bền bỉ và khả năng chống nước.

Mặt số của đồng hồ được bảo vệ bởi tinh thể sapphire phẳng với lớp phủ chống phản quang ở cả hai mặt. Tất cả các bộ phận kim loại, bao gồm núm vặn, nút bấm, khóa cài và giá đỡ dây đeo, đều được phủ DLC. Mặt số có họa tiết lông vũ liên quan đến chủ đề phượng hoàng, và họa tiết này cũng được sử dụng trên hộp đồng hồ.

G-SHOCK MRG-B2000KT-3A có khả năng chống nước lên đến 200 mét và đáp ứng các tiêu chuẩn chống sốc và từ tính của dòng G-SHOCK. Đồng hồ được trang bị bộ máy Casio Module 5625, một bộ máy Tough Solar analog với Bluetooth và đồng bộ hóa vô tuyến Multiband 6. Nó cung cấp nhiều tính năng như giờ kép, giờ thế giới trên 27 múi giờ, đồng hồ bấm giờ, bộ đếm ngược, báo thức hàng ngày và lịch tự động đến năm 2099.

Khi được sạc đầy bằng năng lượng mặt trời, pin có thể hoạt động khoảng năm tháng mà không cần tiếp xúc với ánh sáng, hoặc lên đến 26 tháng nếu bật chế độ tiết kiệm năng lượng. Độ chính xác của đồng hồ là ±15 giây mỗi tháng nếu không đồng bộ hóa.

Trước đó, Casio đã cho ra mắt một số mẫu đồng hồ MR-G titan phiên bản giới hạn lấy cảm hứng từ nghệ thuật thủ công truyền thống của Nhật Bản, với giá bán từ 3.300 đến 8.000 USD (từ 87 triệu đến 211 triệu đồng). Dựa trên lịch sử giá này, mẫu MRG-B2000KT-3A dự kiến sẽ có giá bán lẻ trên 5.000 USD (khoảng 132 triệu đồng).

Chiếc đồng hồ này dự kiến sẽ ra mắt trước cuối năm nay, với số lượng sản xuất hạn chế chỉ 800 chiếc. Mỗi chiếc sẽ được đánh số riêng và sở hữu vành bezel đặc trưng, khiến nó trở thành một trong những mẫu G-SHOCK độc quyền nhất từ trước đến nay, có khả năng sẽ nhanh chóng cháy hàng ngay sau khi ra mắt.