Những siêu phẩm smartphone ấn tượng nhất năm nay

Thị trường smartphone cao cấp năm nay chứng kiến nhiều thay đổi đáng chú ý khi các nhà sản xuất không chỉ tập trung nâng cấu hình mà còn tìm cách thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị. Apple lần đầu bước vào phân khúc điện thoại gập với iPhone Duo trong khi Oppo tiếp tục đẩy mạnh thiết kế gập và nhiếp ảnh di động.

Cùng với đó, Samsung tập trung vào camera, AI và khả năng bảo mật trên Galaxy S26 Ultra, Motorola thử nghiệm kiểu dáng gập ngang mới. Những thiết bị dưới đây không nhất thiết phù hợp với cùng một nhóm người dùng nhưng mỗi sản phẩm đều cho thấy một hướng phát triển riêng của smartphone cao cấp năm 2026.

1. iPhone Duo

Giá bán từ: 64,99 triệu đồng

iPhone Duo là sản phẩm tạo ra thay đổi lớn nhất trong danh mục iPhone năm nay khi Apple lần đầu đưa màn hình gập vào smartphone. Khi gập lại, máy có màn hình ngoài Super Retina XDR 5,4 inch; khi mở ra, màn hình trong tăng lên 7,6 inch.

iPhone Duo.

Thiết kế này hướng tới những người thường xuyên đọc tài liệu, xem video, chơi game hoặc cần chạy nhiều ứng dụng cùng lúc. Bề mặt nano-texture giúp giảm phản chiếu và hạn chế cảm nhận nếp gấp. Chưa hết, máy còn sử dụng chip A20 Pro, hỗ trợ Apple Pencil USB-C và có dung lượng lưu trữ từ 256 GB đến 2 TB. Khách hàng quan tâm đã có thể "đặt gạch" ngay siêu phẩm này.

2. Oppo Find N6 5G

Giá bán từ: 64,84 triệu đồng

Oppo Find N6 5G chọn cách tiếp cận khác với smartphone gập truyền thống khi tập trung vào thân máy mỏng, trọng lượng thấp hơn và khả năng sử dụng như một thiết bị làm việc di động. Máy có độ dày 8,93 mm và trọng lượng 225 g, đồng thời đạt các chuẩn kháng nước và bụi IP56, IP58 và IP59 nên độ bền cực cao.

Oppo Find N6 5G.

Nhờ được cung cấp sức mạnh bởi chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16GB và Adreno 840, điện thoại có thể đảm bảo mọi trải nghiệm trở nên vô cùng mượt mà. Viên pin có dung lượng 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80 W cũng là điểm cộng với những người dùng thường xuyên di chuyển, làm việc nhiều trên điện thoại hoặc sử dụng màn hình lớn trong thời gian dài.

Chưa hết, Oppo Find N6 cũng hướng mạnh tới khả năng chụp ảnh và quay video nhờ thiết lập camera chính 200 MP & Phụ 50 MP, 50 MP, 2 MP.

3. iPhone 18 Pro Max

Giá bán từ: 41,99 triệu đồng

Nếu iPhone Duo thay đổi hình thức sử dụng, iPhone 18 Pro Max tiếp tục phát triển công thức smartphone dạng thanh với trọng tâm là hiệu năng, camera và thời lượng sử dụng. Máy có màn hình OLED Super Retina XDR 6,9 inch, ProMotion đến 120 Hz và độ sáng ngoài trời tối đa 3.000 nit. Phía sau là cụm 3 camera 48MP nhưng được nâng cấp đáng kể.

iPhone 18 Pro Max.

Con chip A20 Pro trên iPhone 18 Pro Max khi kết hợp cùng RAM 12GB có thể phục vụ cả những tác vụ thông thường lẫn xử lý AI trực tiếp trên thiết bị. Cuối cùng, viên pin lớn bên trong máy cũng hứa hẹn cung cấp thời lượng pin cực dài cho iFan.

4. Motorola Razr Fold

Giá bán từ: 39,49 triệu đồng

Motorola đang mở rộng dòng Razr sang một thiết kế gập dạng sách với Razr Fold. Khác với các mẫu Razr trước đây chủ yếu sử dụng bản lề gập dọc, thiết bị mới được giới thiệu với kiểu dáng rộng và ngắn hơn, hướng tới không gian màn hình lớn khi mở.

Sản phẩm gây chú ý với thiết lập 3 camera 50MP - cung cấp khả năng nhiếp ảnh thần sầu và viên pin 6.000 mAh, khả năng sạc 80W - giúp người dùng có được trải nghiệm liền mạch.

Motorola Razr Fold.

Với thiết kế màn hình gập, người dùng vừa có thể nhanh chóng thao tác ở màn hình ngoài 6,6 inch; vừa có thể chơi game và xem phim "đã mắt" hơn với màn hình 8,1 inch khi mở ra. Đồng thời, khi gập lại, sản phẩm cũng không chiếm quá nhiều diện tích.

5. Galaxy S26 Ultra

Giá bán từ: 27,5 triệu đồng

Galaxy S26 Ultra tiếp tục đi theo hướng smartphone cao cấp đa năng. Máy có màn hình 6,9 inch, độ dày 7,9 mm, trọng lượng 214 g và pin 5.000 mAh, cho thời lượng phát video tối đa 31 giờ theo công bố của Samsung. Thiết bị hỗ trợ sạc nhanh 60 W, có thể đạt 75% pin trong khoảng 30 phút.

Galaxy S26 Ultra.

Hệ thống camera của máy cũng rất ấn tượng, bao gồm camera chính 200 MP, camera góc siêu rộng 50 MP, telephoto 50 MP và một camera telephoto 10 MP. Tất cả giúp chủ nhân của chúng thoải mái chụp ảnh đẹp ở mọi nơi.

Điểm khác biệt của sản phẩm là tính năng bảo vệ màn hình Privacy Display, cho phép làm mờ nội dung khi nhìn từ góc bên, hữu ích khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng. Galaxy S26 Ultra cũng tích hợp S Pen, phục vụ ghi chú, vẽ và chỉnh sửa trực tiếp trên màn hình.

6. Oppo Find X9 Ultra

Giá bán từ: 44,84 triệu đồng

Oppo Find X9 Ultra chọn nhiếp ảnh làm trọng tâm với hệ thống camera Hasselblad gồm nhiều tiêu cự. Máy sở hữu cụm camera 200 MP, 200 MP, 50 MP, 50 MP, 3.2 MP, đáp ứng mọi nhu cầu chụp ảnh của người dùng, từ khả năng zoom tới chụp chân dung, chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Oppo Find X9 Ultra.

Ngoài camera, Find X9 Ultra còn chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 cực mạnh, màn hình AMOLED 6,82 inch kích cỡ lớn với tần số quét thích ứng 1-120 Hz và có thể đạt tối đa 144 Hz giúp các game thủ thoải mái giải trí. Chưa hết, nhà sản xuất còn tích hợp cho máy viên pin dung lượng 7050 mAh, hỗ trợ sạc nhanh tối đa 100 W siêu tiện lợi.