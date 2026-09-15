Nhu cầu đặt hàng iPhone 18 Pro yếu hơn dự kiến

Tại Việt Nam và nhiều quốc gia, cặp flagship iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã cho phép đặt trước. Khác với những năm trước, giới công nghệ chưa thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu smartphone cao cấp mới này.

Nhu cầu đặt trước iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max thấp hơn mức bình thường

Theo các chuyên gia, nhiều người mua tiềm năng của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đang chờ đợi đợt đặt trước iPhone Duo, sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 10. Những người hâm mộ iPhone Duo có thể đang dành khoản tài chính lớn hơn để sở hữu mẫu iPhone màn hình gập.

Các màu của iPhone 18 Pro.

Cũng theo nhiều nhà phân tích, có thể Apple đã chuẩn bị lượng hàng tồn kho lớn hơn trong năm nay, khiến người hâm mộ không phải chờ đợi quá lâu. Thời gian giao hàng của các mẫu iPhone Pro được ưa chuộng nhất đã bị lùi từ ngày 18/9 sang đầu hoặc giữa tháng 10

Tại Mỹ, hầu hết các mẫu iPhone 18 Pro, ngoại trừ các phiên bản màu Đỏ tía (Burgundy) và Bạc (Silver) với dung lượng lưu trữ 256GB và 512GB vẫn được lên lịch giao hàng vào ngày 18 tháng 9. Các mẫu iPhone 18 Pro màu Đỏ tía và Bạc kể trên hiện có thời gian giao hàng dự kiến ​​từ ngày 24/9 - 29/9.

Nhu cầu đối với iPhone 18 Pro Max cao hơn một chút

Đối với iPhone 18 Pro Max, tình hình lại khác. Trong khi phiên bản màu Đỏ tía bị hoãn giao hàng sang khoảng thời gian từ ngày 6/10 đến ngày 13/10 đối với các phiên bản 256GB, 512GB và 1TB thì mẫu 2TB vẫn sẽ được giao vào ngày phát hành thông thường là 18/9. Điều này có thể là do mức giá bán lẻ quá cao. Tại Mỹ, các phiên bản và cấu hình khác của iPhone 18 Pro Max có thời gian giao hàng bị lùi sang từ ngày 6/10 đến ngày 13/10, bao gồm:

- Màu Glacier (256GB, 512GB)

- Màu Đen (256GB)

- Màu Bạc (256GB, 512GB)

Phiên bản iPhone 18 Pro Max màu Đen (512GB) và phiên bản màu Glacier (1TB) dự kiến ​​sẽ được giao trong khoảng thời gian từ ngày 24/9 đến ngày 29/9. Tất cả các phiên bản iPhone 18 Pro Max khác không được liệt kê trong đoạn này và đoạn trước đó sẽ được giao vào ngày 18/9.

Phiên bản iPhone 18 Pro Max màu Đỏ tía.

Tại Việt Nam, giá khởi điểm của iPhone 18 Pro là 38,99 triệu đồng cho bản 256GB; 45,49 triệu đồng cho bản 512GB; 58,49 triệu đồng cho bản 1TB và 77,99 triệu đồng cho bản 2TB.

Giá khởi điểm của iPhone 18 Pro Max là 41,99 triệu đồng cho bản 256GB; 48,49 triệu đồng cho bản 512GB; 61,49 triệu đồng cho bản 1TB và 80,99 triệu đồng cho bản 2TB.