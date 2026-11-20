Trong phân khúc máy tính bảng tầm trung, người dùng không phải lúc nào cũng cần một thiết bị có cấu hình mạnh hay màn hình kích thước lớn. Với nhu cầu học trực tuyến, đọc tài liệu, xem video và xử lý công việc cơ bản, một chiếc tablet có thời lượng pin dài, dễ mang theo và đủ bền để sử dụng hằng ngày như Honor Pad X7b khá đáng tham khảo ở phân khúc giá 6 triệu đồng.

Máy tính bảng Honor Pad X7b.

Thiết kế

Honor Pad X7b có thiết kế đơn giản với màu xám, kích thước 235,37 x 141,43 x 8,48mm. Với màn hình 9,7-inches, thiết bị có kích thước vừa đủ để đọc tài liệu, xem video hoặc sử dụng các ứng dụng học tập mà không quá cồng kềnh khi mang theo. Trọng lượng dưới 450g cũng giúp việc cầm máy trong thời gian dài thuận tiện hơn so với những mẫu tablet kích thước lớn.

Màn hình của Pad X8b có độ phân giải 2.052 x 1.152 pixels, mật độ điểm ảnh 243 ppi, độ sáng điển hình 500 nits, tỷ lệ tương phản 1.500:1, hỗ trợ hiển thị 16,7 triệu màu và tần số quét tối đa 90Hz. Khi sử dụng giao diện, cuộn trang hoặc chuyển đổi nội dung, mức 90Hz có thể mang lại cảm giác mượt hơn so với màn hình 60Hz thông thường.

Đặc biệt, màn hình này đạt chứng nhận TÜV Rheinland về bảo vệ mắt, hướng đến việc giảm các yếu tố gây khó chịu khi sử dụng màn hình trong thời gian dài. Dù vậy, người dùng vẫn cần chú ý đến khoảng cách xem, độ sáng môi trường và thời gian nghỉ khi sử dụng liên tục.

Máy nhỏ gọn và mỏng nhẹ.

Điểm đáng chú ý nữa là Honor Pad X7b đạt chứng nhận SGS 5 sao về khả năng chống rơi và chống nghiền, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H. Những yếu tố này phù hợp với thiết bị thường xuyên được sử dụng trong gia đình, đặc biệt khi trẻ em có thể cầm, đặt hoặc di chuyển máy trong quá trình học tập và giải trí.

Tuy nhiên, các chứng nhận độ bền không đồng nghĩa thiết bị có thể chịu mọi tác động. Người dùng vẫn nên trang bị thêm ốp bảo vệ nếu thường xuyên mang máy theo hoặc để trẻ sử dụng.

Hiệu năng

Honor Pad X7b được trang bị bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 685 4G với CPU 8 nhân, gồm 4 nhân Cortex-A73 tốc độ 2,8GHz và 4 nhân Cortex-A53 tốc độ 1,9GHz. Cấu hình này hướng đến các hoạt động phổ thông như duyệt web, xem video, đọc tài liệu, học tập và xử lý công việc văn phòng cơ bản. Máy không được định hướng cho các tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao như chỉnh sửa video chuyên sâu hoặc chơi game đồ họa nặng.

Trong trải nghiệm thực tế, thiết bị đáp ứng tốt các tác vụ như xem YouTube, nghe sách nói, làm việc với Google Docs, duyệt web và chơi game nhẹ. Các ứng dụng trao đổi, học tập như Google Meet, Zoom, Elsa hay Năm Phút Thuộc Bài,... cũng đều có thể chạy ổn định, tuy nhiên khi thực hiện thao tác liên quan đồ họa trên Canva thì máy có độ trễ nhất định.

Máy chạy MagicOS 10 dựa trên Android 16, cho phép người dùng dễ dàng cài đặt các ứng dụng Android phục vụ học tập, làm việc và giải trí. Dù đã cài thêm không ít ứng dụng nhưng tổng thể X7b vẫn mượt mà khi vuốt chuyển giữa các cửa số.

Pin

Honor Pad X7b sở hữu pin dung lượng điển hình 8.000mAh, dung lượng định mức 7.840mAh. Đây là một trong những yếu tố quan trọng đối với người dùng thường xuyên sử dụng máy để xem video, học trực tuyến hoặc đọc tài liệu.

Dung lượng pin lớn giúp giảm nhu cầu sạc trong ngày, đặc biệt khi thiết bị được sử dụng cho những tác vụ không đòi hỏi hiệu năng cao. Trong gia đình, người dùng có thể đặt máy tại bàn học hoặc phòng khách, phòng ngủ để sử dụng trong nhiều hoạt động khác nhau mà không cần thường xuyên tìm nguồn điện.

Theo trải nghiệm của người viết, máy có thể đạt khoảng 3 ngày sử dụng trong điều kiện kết hợp xem video, nghe sách nói, làm việc và chơi game trí tuệ dành cho trẻ em khoảng 4 - 5 giờ/ngày. Lưu ý, thời lượng thực tế sẽ thay đổi tùy độ sáng màn hình, ứng dụng, kết nối mạng và mức độ sử dụng.

Tính năng khác

Một điểm phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ là Honor Pad X7b tích hợp Honor Kids. Tính năng này hỗ trợ phụ huynh quản lý nội dung và thời gian trẻ sử dụng thiết bị. Nhờ đó, máy có thể được sử dụng để học trực tuyến, đọc truyện, xem video giáo dục hoặc truy cập các ứng dụng dành cho trẻ em.

Không gian Honor Kids.

Thay vì để trẻ sử dụng tablet không giới hạn, phụ huynh có thể thiết lập cách sử dụng phù hợp hơn với nhu cầu và độ tuổi. Đây là yếu tố đáng cân nhắc với những gia đình muốn sử dụng chung một máy tính bảng cho cả học tập và giải trí, thay vì trang bị thiết bị riêng cho trẻ. Dù vậy, các ứng dụng bên trong không gian Honor Kids có hiển thị quảng cáo sẽ gây một chút phiền phức.

Nhìn chung, Honor Pad X7b là máy tính bảng hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày thay vì chạy theo cấu hình cao. Màn hình 9,7-inches bảo vệ mắt có độ nét và độ sáng đủ dùng trong nhà, pin 8.000mAh khá "khủng", thiết kế gọn nhẹ và các tính năng hỗ trợ trẻ em giúp sản phẩm phù hợp với gia đình cần một thiết bị dùng chung cho học tập, làm việc cơ bản và giải trí.