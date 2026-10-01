Galaxy Tab S12 Ultra và Tab S12 Plus ra mắt: Chip Dimensity 9500, giá từ 34,9 triệu đồng

Sau nhiều tuần rò rỉ thông tin, Samsung đã chính thức giới thiệu dòng máy tính bảng mới mang tên Galaxy Tab S12 series tại thị trường Việt Nam. Dòng sản phẩm này bao gồm hai phiên bản: Galaxy Tab S12 Ultra và Tab S12 Plus, với trọng tâm là nâng cấp hiệu suất xử lý, thời lượng pin và tích hợp các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Galaxy Tab S12 series nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, trong đó phiên bản Ultra chỉ dày 5.1mm, trở thành máy tính bảng mỏng nhất của Samsung tính đến thời điểm hiện tại. Mặc dù có kích thước tối ưu, cả hai thiết bị đều đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi IP68, giúp tăng cường độ bền trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Về khả năng hiển thị, Galaxy Tab S12 Ultra sở hữu màn hình 14.6 inch, trong khi phiên bản Plus có kích thước 12.6 inch với viền bezel mỏng hơn. Cả hai đều sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 1,600 nits. Tính năng Vision Booster cũng được nâng cấp, tự động điều chỉnh độ sáng và độ tương phản theo ánh sáng xung quanh.

Sức mạnh xử lý của dòng máy này đến từ vi xử lý MediaTek Dimensity 9500, sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. So với thế hệ trước, chip mới cung cấp tốc độ xử lý NPU nhanh hơn 61%, hiệu năng CPU tăng 19% và sức mạnh đồ họa GPU cải thiện 17%. Để duy trì hiệu suất ổn định khi xử lý các tác vụ nặng, thiết bị được trang bị hệ thống tản nhiệt buồng hơi với thiết kế 3D hoàn toàn mới.

Viên pin trên phiên bản Ultra có dung lượng 11.600 mAh, cho thời gian sử dụng lý thuyết lên đến 23 giờ, trong khi phiên bản Plus có pin 10.600 mAh, cung cấp thời lượng khoảng 21 giờ. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh 45W, cho phép nạp đầy năng lượng trong khoảng 95 phút.

Galaxy Tab S12 series hoạt động trên nền tảng Android 17 với giao diện One UI 9, tích hợp sâu các tính năng Galaxy AI. Màn hình lớn cho phép người dùng chia tối đa ba cửa sổ qua chế độ Multi Window, kết hợp cùng Trợ lý Note để tóm tắt thông tin bài giảng hoặc cuộc họp theo thời gian thực. Thiết bị cũng đi kèm bút S Pen thiết kế công thái học và hỗ trợ phụ kiện Bao da bàn phím Pro với phím gọi AI chuyên dụng.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên ứng dụng Adobe Photoshop được cài đặt sẵn trên một chiếc máy tính bảng Android, mang đến các công cụ AI tạo sinh như Generative Fill thông qua nền tảng Adobe Firefly. Người dùng cũng được tiếp cận gói dùng thử Google AI Pro trong 6 tháng với trợ lý Gemini, cùng nhiều phần mềm chuyên dụng khác như Notability, Goodnotes, LumaFusion và Clip Studio Paint.

Galaxy Tab S12 series sẽ chính thức lên kệ từ ngày 7/10/2026, với hai tùy chọn màu sắc là Xám và Bạc. Giá bán lẻ đề nghị khởi điểm từ 34,9 triệu đồng cho phiên bản Plus và 39,9 triệu đồng cho phiên bản Ultra. Khách hàng mua máy trong tháng 10 sẽ nhận được bộ quà tặng dịch vụ phần mềm đặc quyền cùng các chính sách trợ giá thu cũ đổi mới và bảo hành mở rộng.