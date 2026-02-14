Top 3 thiết bị đeo làm quà để “chăm sóc sức khỏe” cho nửa bên kia

Thiết bị đeo theo dõi sức khỏe không chỉ mang tính thời trang mà còn hỗ trợ chăm sóc thể chất hằng ngày, từ giấc ngủ đến vận động. Một món quà kiểu này vừa hiện đại vừa thể hiện sự quan tâm thực tế. Dưới đây là một số lựa chọn thiết bị đeo theo dõi sức khỏe được nhiều người cân nhắc dịp Valentine năm nay.

Apple Watch

Các mẫu smartwatch từ Apple thường được đánh giá cao nhờ hệ sinh thái đồng bộ và khả năng theo dõi sức khỏe khá toàn diện. Thiết bị có thể đo nhịp tim, theo dõi mức vận động, phân tích giấc ngủ, thậm chí hỗ trợ cảnh báo bất thường về tim mạch trên một số phiên bản.

Ngoài tính năng sức khỏe, dòng Apple Watch còn ghi điểm nhờ thiết kế thời trang, nhiều dây đeo thay đổi linh hoạt nên phù hợp cả môi trường công sở lẫn thể thao. Với người dùng iPhone, trải nghiệm đồng bộ tin nhắn, cuộc gọi, ứng dụng khiến món quà trở nên thiết thực hơn chứ không chỉ mang tính trang trí.

Điểm cần cân nhắc đối với dòng Apple Watch chủ yếu là mức giá và thời lượng pin chưa phải tốt nhất phân khúc, nhưng với nhiều người, giá trị thương hiệu và trải nghiệm tổng thể vẫn rất hấp dẫn.

Galaxy Watch

Nếu nửa bên kia sử dụng điện thoại Android, smartwatch từ Samsung là lựa chọn dễ tiếp cận. Nhiều model Galaxy Watch nổi bật với nhiều cảm biến sức khỏe như đo nhịp tim, theo dõi huyết áp (tùy thị trường), phân tích giấc ngủ và mức stress.

Theo đánh giá, thiết kế dòng Galaxy Watch thiên về vẻ truyền thống của đồng hồ cơ nên phù hợp cả nam lẫn nữ. Đặc biệt, màn hình AMOLED sắc nét và thao tác xoay viền đặc trưng giúp trải nghiệm điều khiển khá trực quan.

Ngoài khía cạnh sức khỏe, những chiếc Galaxy Watch còn hỗ trợ luyện tập thể thao, nhận thông báo, thanh toán không chạm ở một số khu vực. Với các cặp đôi yêu thích công nghệ Android, đây là món quà vừa thực tế vừa có tính ứng dụng cao trong đời sống hằng ngày.

Đồng hồ Garmin

Thiết bị đeo của Garmin thường được nhắc đến khi nói về theo dõi sức khỏe chuyên sâu và luyện tập thể thao. Các mẫu đồng hồ hãng này nổi bật nhờ GPS chính xác, thời lượng pin dài và khả năng phân tích dữ liệu vận động chi tiết.

Theo đánh giá, đồng hồ Garmin có thể theo dõi nhịp tim liên tục, mức tiêu thụ năng lượng, chất lượng giấc ngủ, độ stress và nhiều chỉ số chuyên sâu phục vụ chạy bộ, đạp xe, bơi lội hay leo núi. Đặc biệt nếu nửa bên kia là người yêu vận động, chắc chắn sẽ đánh giá cao độ bền cũng như khả năng hoạt động ổn định ngoài trời mà sản phẩm Garmin mang lại.

Các sản phẩm của Garmin sở hữu thiết kế thiên về thể thao hơn thời trang, nhưng với người năng động, đây lại là ưu điểm. Một chiếc đồng hồ kiểu này gửi đi thông điệp khuyến khích lối sống khỏe mạnh và đồng hành lâu dài.